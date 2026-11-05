Penaud, Depoortere, Barré... Les 14 joueurs libérés par le XV de France qui pourraient changer la donne en Top 14

Alors que le XV de France prépare son choc face aux Fidji samedi à Lyon, les clubs du Top 14 récupèrent quelques forces vives. Quatorze joueurs ont été libérés par le staff de Fabien Galthié et remis à disposition de leurs équipes pour la 9e journée de championnat. De quoi donner le sourire à plusieurs entraîneurs, même si tous ne pourront pas en profiter.

COMPOSITION. XV de France. Dupont-Ntamack réunis, Cros en 8, Verhaeghe titulaire… les Bleus prêts pour les Fidji

Bordeaux et Paris récupèrent du beau monde

L'UBB fait partie des principaux bénéficiaires. Yannick Bru récupère Damian Penaud et Nicolas Depoortere avant le déplacement à Vannes, dimanche. Deux atouts offensifs de poids pour les Girondins, toujours privés de plusieurs internationaux, dont Louis Bielle-Biarrey et Yoram Moefana.

Le Stade Français n'est pas mal loti non plus. Léo Barré et Tani Vili pourront renforcer les lignes arrière parisiennes pour le déplacement à Toulon. En face, le RCT retrouve Mathis Ferté. Un joli duel de trois-quarts en perspective à Mayol.

Un renfort précieux pour Toulouse

En première ligne, Ugo Mola pourra compter sur Rodrigue Neti pour la réception de Clermont samedi. Une bonne nouvelle au milieu des nombreuses absences qui touchent le champion de France. L'ASM récupère de son côté Léon Darricarrère, appelé à Marcoussis en début de semaine.

À Montpellier, Tyler Duguid redevient disponible pour défier Lyon, qui retrouve également le jeune Antoine Déliance. Même scénario à Pau, avec le retour d'Hugo Auradou pour la réception de Perpignan. Les Catalans pourront quant à eux s'appuyer sur Théo Forner.

XV de France. Sans doublure de métier pour Ntamack, le banc en 6-2 de Galthié face aux Fidji repose sur des solutions de secours

À La Rochelle, un retour et une mauvaise nouvelle

Après la lourde défaite à Montpellier (69-10), Castres pourra éventuellement relancer Louis Le Brun face au Racing 92. La Rochelle récupère de son côté le jeune deuxième ligne Charles Kanté Samba avant de recevoir Bayonne. Mais le club maritime déplore surtout le forfait d'Oscar Jegou, blessé aux côtes mercredi à Marcoussis.

Le troisième ligne figure donc parmi les quatorze joueurs libérés, mais ne pourra pas renforcer les Maritimes ce week-end. Pour les treize autres, la mise à disposition ouvre la porte à une participation au championnat, sans garantir leur présence sur la feuille de match. Aux entraîneurs de trancher, entre l'envie de récupérer leurs internationaux et la nécessité de gérer les organismes.