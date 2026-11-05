TOP 14. Plus aucun demi de mêlée professionnel : Toulouse contraint d'innover face à Clermont

Le Stade Toulousain espérait récupérer Paul Graou pour la réception de Clermont, samedi. Mais Fabien Galthié en a décidé autrement. Le numéro 9 restera avec les Bleus comme réserviste face aux Fidji.
Avec Antoine Dupont également mobilisé, Toulouse se retrouve privé de ses deux demis de mêlée majeurs.
Et depuis le départ du Japonais Naoto Saito cet été, Ugo Mola n'a plus de solution de métier parmi les professionnels.
Daroque, option privilégiée ?
C'est donc le jeune international U20 Simon Daroque qui devrait être propulsé titulaire. Aperçu en fin de rencontre face à Pau, il pourrait connaître un sacré baptême du feu à domicile contre l'ASM.
Sur le banc, les options sont tout aussi limitées. Le jeune Llaveria, prolongé récemment déjà aperçu avec les professionnels il y a deux saisons, pourrait être appelé en renfort.
Pour une association inédite de toute façon puisque avec les absences de Ntamack, Ramos, Delpy, Mallia et Kinghorn, soit les cinq premières options de Mola à l'ouverture, c'est Matias Remue qui apparaît comme le candidat le plus probable pour porter le numéro 10, samedi.
Après ça ? Une trêve de 15 jours bien méritée, et peut-être quelques retours à Toulouse...
On dirait un TOP14 version Wish...
Un peu, oui... En même temps, ça évite que les stars jouent trop de match, mais le top 14 avec ces doublons manque de cohérence.
Mais purée renseignez vous correctement ! sortez de votre fauteuil !
Delpy est prêt et devrait entre titulaire en 10 à côté de Daroque.
Ensuite Remue sera titulaire sûrement en 15, à moins que ce soit Richardis, Remue glissant à l'aile compte tenu de la pénurie aux ailes
Il n'y a pas mort d'homme non plus... Merci pour les infos.
on est d'accord.
c'était à prendre au second degré mais j'ai oublié les smileys
Les doublons de saison en saison cela devient n'importe quoi !
Il va faloir vraiment revoir "l'organisation" du Top 14 !
S plus FG aurait pu prendre Jauneau qui me semble en forme en ce moment !