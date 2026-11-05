XV de France. Derrière un pack à près de 900 kg, une autre arme essentielle se dessine face aux Fidji

Samedi face aux Fidji, tous les regards seront tournés vers le pack français, privé notamment d'Emmanuel Meafou et Thibaud Flament. Avec Florian Verhaeghe et Mickaël Guillard dans la cage, Cameron Woki en troisième ligne, Fabien Galthié dispose pourtant d'une arme intéressante : la touche. Et les statistiques des deux premiers nommés en matière de conquête aérienne donnent quelques raisons d'être optimiste.

COMPOSITION. XV de France. Dupont-Ntamack réunis, Cros en 8, Verhaeghe titulaire… les Bleus prêts pour les Fidji

33 ballons volés en Top 14 !

Lors de la saison régulière 2025-2026, Woki et Verhaeghe ont été parmi les meilleurs contreurs du championnat. Selon Midi Olympique, le Bordelais a subtilisé 17 ballons sur lancer adverse, contre 16 pour le Montpelliérain. Soit 33 munitions récupérées à eux deux ! Seul Hugo Auradou, avec 23 contres réussis, faisait mieux individuellement.

Ces chiffres prennent une dimension particulière avec le retour de Woki au poste de troisième ligne aile. Capable de sauter aussi bien dans un alignement court qu'en fond de touche, l'ancien Racingman multiplie les possibilités. Pour les Fidjiens, il faudra donc surveiller plusieurs zones, sans pouvoir concentrer toute leur attention sur les deuxièmes lignes français.

Verhaeghe, un véritable spécialiste

Et Verhaeghe possède également des arguments lorsqu'il s'agit de faire parler les mains. Du haut de ses 2,03 m, le Montpelliérain avait capté 99 touches en Top 14 avant la finale de juin dernier, soit le deuxième meilleur total du championnat selon la LNR. Une référence aussi bien pour sécuriser les lancements français que pour perturber ceux de l'adversaire.

À leurs côtés, Guillard apporte un profil différent. Le Lyonnais, capable d'évoluer en deuxième ou troisième ligne, offre une autre possibilité dans les combinaisons. Mais l'intérêt sera surtout collectif : varier les cibles, déplacer les sauteurs et rendre les annonces françaises moins prévisibles.

886 kilos sur la balance pour le pack tricolore Face aux Fidji, le huit de devant du XV de France affiche un poids cumulé de 886 kg, soit près de 111 kg par joueur en moyenne, selon les fiches de la LNR. De Jean-Baptiste Gros (112 kg) à François Cros (111 kg), en passant par Sipili Falatea (115 kg) et Mickaël Guillard (113 kg), les Bleus disposent d'un pack solide.

Une rampe de lancement pour Dupont-Ntamack

Autre détail intéressant, Maxime Lamothe connaît parfaitement Woki, son partenaire à Bordeaux. Cette connexion pourrait faciliter certains lancements, même si les automatismes avec Verhaeghe restent à construire. Des ballons propres permettraient à Dupont et Ntamack de lancer rapidement leurs trois-quarts. Et chaque touche volée priverait les Fidjiens d'une occasion de faire vivre le cuir.

Un secteur dans lequel Charles Ollivon, présent sur le banc, pourrait également peser. Lors du succès français contre ces mêmes Fidji en novembre 2025, Eurosport avait comptabilisé neuf prises de balle et deux contres réussis par le Toulonnais. À Lyon, les Bleus disposent donc de sérieux arguments pour rivaliser dans les airs. À condition, évidemment, que les lancers et les lifteurs suivent.