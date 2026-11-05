93 points et 14 essais encaissés face aux All Blacks : les Wallabies ont identifié leur problème avant l'Angleterre

Six matchs sans défaite, une victoire contre les Springboks et puis patatras. L'Australie a pris deux sacrées claques face aux All Blacks lors de la Bledisloe Cup. Battus 50-19 à Auckland puis 43-21 à Sydney, les Wallabies ont encaissé 93 points et 14 essais en seulement deux rencontres. Un différentiel de 53 points qui fait tache avant de retrouver l'Angleterre, dimanche à Twickenham, pour le Nations Championship.

« Nous n'avons pas tiré les leçons du premier test »

Pour Angus Bell, le problème est identifié. Interrogé par Reuters, le pilier australien a reconnu que ses partenaires avaient souffert de la vitesse d'exécution néo-zélandaise, notamment dans les zones de ruck. Et surtout, qu'ils n'avaient pas suffisamment corrigé leurs erreurs entre les deux rencontres.

Les Australiens ont depuis passé leurs prestations au crible. Bell assure que les entraînements ont permis de travailler ces manquements. Reste à savoir si les corrections apportées permettront de résister aux Anglais, dont le jeu présente des caractéristiques différentes.

Une défense débordée par la vitesse

Les statistiques du premier affrontement donnent quelques indices. Selon les données officielles australiennes, les All Blacks avaient réalisé 12 franchissements, battu 30 défenseurs et remporté 125 rucks. En face, les Wallabies avaient dû effectuer 204 plaquages. Un sacré boulot pour une défense constamment sollicitée.

Mais comme le souligne RugbyPass, le problème venait surtout de l'incapacité australienne à ralentir les sorties de balle. Contraints de défendre plusieurs temps de jeu consécutifs, les Wallabies finissaient par se désorganiser, laissant des espaces que Damian McKenzie et ses partenaires exploitaient sans se faire prier.

L'Angleterre pour mesurer les progrès

Face au XV de la Rose, les hommes de Les Kiss devront donc mieux contester les zones de contact et retrouver leur organisation défensive entre deux séquences. Car subir des vagues offensives sans parvenir à ralentir le ballon finit généralement par coûter cher.

Et si l'Australie veut retrouver la dynamique qui lui avait permis d'enchaîner six rencontres sans défaite, elle devra montrer autre chose dimanche. Les Wallabies assurent avoir retenu la leçon. Aux Anglais de vérifier leurs devoirs.