D'un doublé pour sa première cape à une place de titulaire face aux Fidji : Grandidier-Nkanang s'invite dans la course au Mondial 2027

Il y a encore quelques mois, Aaron Grandidier-Nkanang n'avait jamais porté le maillot du XV de France. Samedi face aux Fidji, le Palois connaîtra sa troisième sélection, sa deuxième titularisation consécutive. Une ascension qui n'a pas échappé à Fabien Galthié. En conférence de presse, ce jeudi, le sélectionneur a salué le parcours de son ailier : « Il est venu chercher le maillot et pour le moment, il ne le lâche pas. »

D'un simple renfort à un titulaire chez les Bleus

Pourtant, rien ne prédestinait le champion olympique de rugby à 7 à connaître pareille ascension. Comme le rappelle Midi Olympique, Grandidier-Nkanang ne figurait même pas dans le groupe initial de 42 joueurs pour la tournée estivale. C'est la blessure de Grégoire Arfeuil face à l'Angleterre qui lui avait ouvert les portes des Bleus. Galthié l'avait alors prévenu qu'il risquait de ne pas jouer. Une perspective qui ne l'avait pas refroidi.

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Finalement titularisé contre l'Australie en juillet, à la faveur du forfait de Damian Penaud, le Palois avait immédiatement marqué les esprits avec un doublé pour sa première cape. Il avait ensuite enchaîné contre le Japon. Deux sélections, deux essais et une place dans le groupe de novembre : difficile de mieux rentabiliser une convocation de dernière minute.

Un ancien septiste qui élargit sa palette

Mais derrière la belle histoire, Galthié voit surtout un joueur qui progresse. Le sélectionneur a notamment insisté sur ses qualités aériennes, son engagement dans les duels au sol et l'évolution de son jeu au pied. Un registre qui dépasse désormais celui du finisseur rapide, capable de faire parler les cannes sur son aile.

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Cette progression se retrouve également en club. Le joueur de 26 ans a inscrit trois essais en cinq rencontres de championnat cette saison. À Pau, il s'est également construit des automatismes avec Théo Attissogbe, qui occupera l'arrière samedi. Une complicité intéressante pour la couverture du fond de terrain et les relances.

Penaud écarté, une place à prendre pour 2027 ?

Car la concurrence reste féroce. Louis Bielle-Biarrey s'est installé sur une aile, tandis que Damian Penaud, meilleur marqueur d'essais de l'histoire des Bleus, ne figure pas sur la feuille de match face aux Fidji. Voir Grandidier-Nkanang lui être préféré constitue un signal important, même si la hiérarchie peut encore évoluer. On peut en effet imaginer que l'encadrement tricolore prévoit une rotation cet automne.

Et le principal intéressé ne cache pas ses ambitions. Fin octobre, il confiait déjà rêver de disputer la Coupe du monde 2027. À moins d'un an du rendez-vous australien, chaque sélection compte. Face aux Fidji, puis éventuellement à l'Afrique du Sud, le Palois aura une nouvelle occasion de convaincre. Celui qui avait été appelé pour faire le nombre l'été dernier pourrait bien devenir un sérieux candidat au voyage en Australie.

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