VIDEO. Il a fumé le bolide Ambadiang et le CO : À combien court (vraiment) la fusée olympique Aaron Grandidier ?

Il avait encore du carburant dans le réservoir ! Samedi, face à Castres, Aaron Grandidier-Nkanang a signé l'une des actions du week-end en Top 14. À la 80ème minute de jeu, l'ailier palois a déposé la défense tarnaise à la course pour inscrire l'essai du 35 à 26 qui faisait exploser le Hameau.

Pourtant, la fusée olympique avait un sacré client à ses trousses en la personne de Christian Ambadiang, autre bolide du championnat et joueur le plus rapide de l'effectif tarnais (il a déjà été flashé à 37,3km/h en match !).

Mais le Camerounais, visiblement cramé par le rythme d'un match complet de Top 14, n'avait plus les jambes pour rivaliser.

95% de sa Vmax à la 80ème minute !

Une action qui montre, au-delà de la vitesse pure et de l'efficience de son jeu au pied à suivre, la capacité de Grandidier à répéter les efforts explosifs durant 80 minutes.

Un héritage en partie issu de son glorieux passif de septiste, qui permettait au Palois de remettre les gaz pour atteindre probablement plus de 35km/h sur l'action. Soit plus de 95% de sa vitesse maximale (36,5 km/h), à la 80ème minute !

42km/h, "on me dit que c'est du jamais vu" : cet ancien joueur de France 7 va-t-il viser les JO 2028 ?

Car si les Grandidier et Ambadiang font tous les deux partie des 2% des joueurs les plus rapides du championnat, à ce niveau, répéter des sprints à si haute-intensité dans le money time relève d'une prouesse physique.

Chose que le brûleur de kérosène en chef du CO n'était plus en mesure de faire passé 18h samedi dernier, tant déployer ses 107kg de muscles aux 4 coins du terrain durant 80 minutes consomme autant qu'un Raptor.

À l'inverse d'Aaron, Christian n'avait pas la chance d'avoir le logo de Total comme sponsor principal sur son maillot...