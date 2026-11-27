Il y a des retours de trêve qui ressemblent à des examens de passage. Pour Castres, 13e du Top 14 et sous pression, celui de Bayonne en est un.

Le CO se déplace à Jean-Dauger avec de bons souvenirs : il s'est imposé lors de quatre de ses cinq dernières confrontations avec les Basques, et plusieurs artisans du dernier succès sur place, Rémi Baget, Geoffrey Palis ou Quentin Walcker, sont encore là.

Mais pour ce rendez-vous, Xavier Sadourny a dû composer avec ses absences. La charnière est remaniée, avec Colin Dupuy, 20 ans, lancé pour la première fois dans le grand bain du Top 14 aux côtés de Théo Vidal, et quelques ajustements ont été faits devant et sur le banc.

Sans Arata ni Fernandez, Castres devra faire confiance à un joueur de 20 ans aux 4 matchs professionnels pour piloter la barque face à Bayonne

Colin Dupuy titulaire pour la première fois en pro

Parmi les deux changements dans l'équipe qui a joué face au Racing 92, il y a la titularisation de Colin Dupuy, une première dans sa jeune carrière.

Le gamin de 20 ans, formé à Gaillac, va officier à la charnière avec Théo Vidal, la recrue phare venue d'Albi, qui sera en charge de l'animation.

Devant, Gauthier Maravat est remplacé par Guillaume Ducat en deuxième ligne. Pour le reste, seuls quelques changements sur le banc subsistent : Will Collier laisse notamment sa place à Levan Chilachava et Louka Guilhot à Louis Le Brun.

Chris Gabriel fait quant à lui son retour dans le groupe, après avoir évolué avec sa sélection nationale, les Samoa.

Jean-Dauger, un terrain qui réussit au CO

Castres a de bons souvenirs face à Bayonne : le CO s'est imposé lors de quatre de ses cinq dernières confrontations avec les Basques. La dernière victoire à Jean-Dauger remonte à la saison dernière, sur le score de 13-10, et plusieurs de ses artisans sont encore là pour tenter de rééditer la performance : Rémi Baget, Geoffrey Palis, Adam Vargas Vuate Karawalevu, Quentin Walcker ou encore Florian Vanverberghe.

Un vécu commun précieux à l'heure de reprendre le championnat dans un contexte tendu, avec une équipe privée de plusieurs cadres, notamment à la charnière, et sous pression au classement.

Dans un stade réputé pour son ambiance, cette expérience de la victoire sur place pourrait peser lourd, d'autant que Castres n'a plus le droit à l'erreur sur ce bloc.