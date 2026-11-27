Et l'information a de quoi faire bondir. Selon la BBC et le Times, aucun joueur sud-africain ou néo-zélandais n'aurait été contrôlé après les quatre rencontres disputées entre la mi-août et le début septembre, remportées à trois reprises par les Boks.

Deux organismes avaient pourtant la possibilité de demander des tests : World Rugby d'un côté, l'agence antidopage sud-africaine (Saids) de l'autre.

Son directeur général a reconnu l'absence de contrôles tout en rappelant qu'ils ne sont pas obligatoires à chaque match, et qu'aucun règlement n'a donc été enfreint.

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Fabien Galthié réagit

Confronté à cette information vendredi, à quelques heures de la grande finale face à l'Afrique du Sud (dimanche, 17h40), le sélectionneur des Bleus a pris soin de rester prudent, expliquant qu'il ignorait si elle était exacte.

Il a néanmoins insisté, comme le rapporte RMC, sur l'importance de l'équité et de la santé des joueurs, en rappelant que le XV de France a été contrôlé trois fois depuis novembre, à chaque fois à 6h30 du matin à Marcoussis et sur quatre joueurs.

Surtout, il a renvoyé la balle à World Rugby, organisateur de la compétition et donc, selon lui, garant de cette équité. Il a conclu en disant souhaiter que les Bleus soient contrôlés régulièrement.

Pour l'Afrique du Sud, ce n'est pas la première fois que le sujet du dopage resurgit. Il y a quelques mois à peine, le pilier Asenathi Ntlabakanye, deux sélections avec les Springboks, a été suspendu 18 mois par le Tribunal indépendant antidopage, après un contrôle positif à l'anastrozole en mai 2025.

Le joueur avait également reconnu avoir utilisé de la DHEA, un stéroïde anabolisant interdit, et ne pourra pas rejouer avant novembre 2027.

"Je suis surpris, très surpris par ce que vous m'apprenez ce matin de savoir que certaines équipes n'ont pas été contrôlées. Les contrôles, l'équité, c'est très important dans notre sport. Nous y prêtons une grande attention. Nous aimons et nous souhaitons être contrôlés régulièrement. Je ne sais pas si l'information est juste mais pour moi elle est capitale."

Fabien Galthié (RMC)

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Dépistage : comment ça fonctionne ?

Pour comprendre la polémique, il faut revenir au fonctionnement du système. Le cadre est fixé par la Regulation 21 de World Rugby, qui transpose le Code mondial antidopage. World Rugby dispose d'une autorité de contrôle, en compétition comme hors compétition, sur l'ensemble des joueurs.

Dans les faits, l'application est beaucoup plus morcelée et chaque fédération nationale est responsable de son propre programme antidopage, et World Rugby bâtit son programme hors compétition en fonction du classement des fédérations qui participent à ses tournois.

Des fédérations comme la RFU intègrent la Regulation 21 à leurs propres règlements, en complément des règles de leur agence nationale. World Rugby peut aussi déléguer une partie des contrôles à une agence nationale.

C'est là qu'intervient l'AFLD en France : World Rugby l'avait associée à la Coupe du monde 2023 pour fournir des préleveurs qualifiés, en compétition comme hors compétition. Les règles sont donc communes, mais la fréquence, le ciblage et l'organisation des tests varient selon les pays et les compétitions.

Comme l'a rappelé la Saids, aucune règle n'impose un contrôle à chaque match. L'absence de tests après les rencontres de l'été n'est donc pas forcément une infraction, mais elle pose la question de l'homogénéité des contrôles d'un pays à l'autre.