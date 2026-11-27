Seize jours après avoir fait tomber les doubles champions du monde au Stade de France (21-19), les hommes de Fabien Galthié s'apprêtent à remettre le couvert. Dimanche à Twickenham (17h40), le XV de France retrouve l'Afrique du Sud en finale de la première édition du Nations Championship. Pour ce dernier rendez-vous de l'année, le sélectionneur a procédé à cinq changements parmi ses titulaires par rapport à la victoire face à l'Argentine.

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Thomas Ramos retrouve son jardin

Absent des terrains depuis la fin du mois de septembre, Thomas Ramos retrouve le numéro 15. Le Toulousain n'a plus porté le maillot tricolore depuis sa pénalité victorieuse face à l'Angleterre lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Son retour entraîne le repositionnement de Théo Attissogbe à l'aile, en lieu et place d'Aaron Grandidier-Nkanang, blessé face aux Pumas.

Avec Antoine Dupont, Matthieu Jalibert et Thomas Ramos, le XV de France dispose de trois joueurs capables d'orienter le jeu et d'alterner les formes d'attaque. Un atout précieux face à la pression défensive des Springboks. La paire de centres composée de Yoram Moefana et Kalvin Gourgues est, elle, reconduite.

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Une première ligne entièrement bordelaise

C'est également devant que Fabien Galthié a décidé de revoir sa copie. Jefferson Poirot et Maxime Lamothe débutent aux côtés de Sipili Falatea. Les trois pensionnaires de l'UBB auront fort à faire dans le secteur de la mêlée fermée, mais pourront s'appuyer sur leurs automatismes en club.

En deuxième ligne, Mickaël Guillard et Verhaeghe conservent la confiance du staff. Les deux hommes avaient déjà débuté ensemble lors du succès parisien face aux hommes de Rassie Erasmus.

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François Cros et Cameron Woki de retour

Autre changement notable, François Cros retrouve sa place sur le flanc de la troisième ligne aux côtés de Cameron Woki et Anthony Jelonch, maintenu au poste de numéro 8. Entre l'activité défensive du Toulousain, la puissance de Jelonch et les qualités aériennes du Bordelais, Galthié dispose de profils complémentaires pour ferrailler avec les avants sud-africains.

Reste désormais aux Bleus à rééditer leur performance du 13 novembre, cette fois-ci sur terrain neutre. Avec, au bout des 80 minutes, la possibilité de devenir les premiers vainqueurs de l'histoire du Nations Championship.

La composition du XV de France face à l'Afrique du Sud

15 - Ramos ; 14 - Attissogbe, 13 - Gourgues, 12 - Moefana, 11 - Bielle-Biarrey ; 10 - Jalibert, 9 - Dupont (cap.) ; 8 - Jelonch, 7 - Woki, 6 - Cros ; 5 - Guillard, 4 - Verhaeghe ; 3 - Falatea, 2 - Lamothe, 1 - Poirot.