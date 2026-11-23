Après trois rencontres disputées en prime time, les supporters du XV de France vont devoir changer leurs habitudes. La finale du Championnat des Nations face à l'Afrique du Sud se jouera dimanche 29 novembre à 17h40, heure française, en direct sur TF1.

Les Bleus défieront les Springboks à Twickenham, à Londres, pour décrocher le premier titre de cette nouvelle compétition internationale.

Et les Français ne seront pas les seuls à fouler la pelouse londonienne ce dimanche puisque dès 14h10, l'Écosse affrontera l'Argentine, pour déterminer la septième place du tournoi. Au total, six rencontres sont organisées à Twickenham du 27 au 29 novembre, dont un alléchant Angleterre - Nouvelle-Zélande samedi à 17h40.

Un véritable festival de rugby au concept façon Tournoi de U12 d'Hagetmau, mais en version géante et devant 82 000 personnes.

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La revanche des Springboks

Difficile d'imaginer des retrouvailles tranquilles entre la France et les Boks. Il y a 10 jours, les Bleus avaient fait tomber les doubles champions du monde en titre 21-19 au Stade de France, au terme d'une bataille particulièrement éprouvante.

Ce dimanche, les hommes de Rassie Erasmus auront donc l'occasion de prendre leur revanche. Avec un trophée au bout, les caramels pourraient être encore plus appuyés.

D'autant que les Springboks restent sur deux revers consécutifs. Après Paris, ils ont également chuté en Irlande (20-17), sans perdre leur première place dans la poule Sud. Les Français arrivent avec une autre dynamique, après leur large victoire contre l'Argentine (45-17), synonyme de qualification pour cette finale historique.

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Et pourront aussi compter sur des retours afin d'apporter du sang frais. Comme celui de Thomas Ramos, de retour dans le groupe des 42 cette semaine pour offrir de nouvelles possibilités au staff tricolore.