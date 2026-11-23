Ces deux dernières batailles livrées par les Springboks dans cette phase régulière du Nations Championship ont laissé des traces.

Face aux Bleus, ils ont notamment perdu Jasper Wiese, expulsé sur carton rouge. Un coup dur qui n'a pas semblé calmer les ardeurs de certains de ses coéquipiers face à l'Irlande : Marco van Staden a lui aussi écopé d'un carton rouge, après une révision au bunker.

Derrière, la blessure de Damian Willemse risque de peser lourd dans la balance pour ce week-end de finale. L'arrière est numériquement remplacé par Manie Libbok.

Encore des magouilles ? Suspendu, Rassie Erasmus suspecté d'avoir coaché les Springboks depuis son hôtel

Des joueurs absents et des cadres usés

La sélection de Rassie Erasmus semble terminer difficilement cette fenêtre internationale. Comme évoqué, plusieurs joueurs sont annoncés absents face aux Bleus : Damian Willemse, Jasper Wiese, Marco van Staden, Ruan Nortje et Ntuthuko Mchunu.

À ces forfaits s'ajoutent des absences déjà connues (Kolbe, Esterhuizen, etc.), ainsi que celle de Rassie Erasmus, suspendu après ses propos sur l'arbitrage lors du match contre le XV de France.

L'équation semble lourde pour les doubles champions du monde, qui s'apprêtent à défier ceux qui les ont fait tomber deux semaines plus tôt au Stade de France.

Certains cadres du dispositif semblent par ailleurs accuser la fatigue. C'est le cas de Damian de Allende, sorti à l'heure de jeu face à l'Irlande, mais aussi de Malcolm Marx, replacé sur le banc pour cette finale.

C'est aussi le cas de Pieter-Steph du Toit, qui avait disputé l'intégralité de toutes les rencontres du Nations Championship avant de sortir sur blessure face à l'Irlande. Cette charge de travail pourrait expliquer son pépin lors du dernier match de la phase régulière.

Rassie Erasmus has named a tweaked side for Sunday's Nations Champioship final against France in London - more here: https://t.co/2kuaJPzwyc #Springboks #ForeverGreenForeverGold https://t.co/ZdRI1ga7YZ — Springboks (@Springboks) November 23, 2026

Bongi Mbonambi rappelé

Difficile désormais de lire dans les compositions alignées par Rassie Erasmus et son staff. Et pour cause : présentées le lundi, elles évoluent régulièrement à la dernière minute, parfois jusqu'au coup d'envoi.

Un détail pourrait d'ailleurs éveiller de gros doutes concernant deux joueurs alignés face aux Bleus. Sortis sur blessure face à l'Irlande, Pieter-Steph du Toit et Malcolm Marx figurent pourtant dans le groupe.

Un énième coup de bluff de la part du sorcier sud-africain ? Aucune information n'est venue alimenter cette rumeur pour l'instant.

En revanche, la sélection a rappelé Bongi Mbonambi pour préparer cette semaine d'entraînement. Un détail qui n'a rien d'un hasard...