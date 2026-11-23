Le XV de France fait recette à la télévision ! Et dimanche prochain (17h40), la finale du Championnat des Nations face à l'Afrique du Sud pourrait bien faire exploser les compteurs de TF1. Au point de battre des records d'audience ?

Samedi, la victoire face à l'Argentine (45-17) a réuni 6,25 millions de téléspectateurs, avec un pic à 7,2 millions. Une semaine plus tôt, le succès contre les Springboks (21-19) avait attiré 6,56 millions de Français.

Plus impressionnant, TF1 revendique 54 % de part d'audience chez les 15-34 ans et 42 % chez les 4-14 ans face aux Pumas. Le rugby français séduit donc bien au-delà de son public traditionnel.

Les records de l'ère Galthié en ligne de mire ?

Pourtant, les Bleus de l'ère Galthié ont déjà fait beaucoup mieux. Sur les échéances de novembre, on comptait 7,27 millions de personnes devant leur écran pour suivre la victoire face aux All Blacks (30-29) en novembre 2024, avec un pic à 8,3 millions.

En mars 2022, le Grand Chelem décroché contre l'Angleterre avait attiré 8,95 millions de téléspectateurs, et jusqu'à 10,4 millions en pic ! Plus récemment, le Crunch haletant de mars 2026 avait réuni 8,02 millions de passionnés sur France 2.

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Un sommet presque inaccessible ?

Mais le record de l'ère Galthié reste celui du quart de finale du Mondial 2023, déjà contre l'Afrique du Sud : 16,5 millions de téléspectateurs et un pic à 18,4 millions. Des chiffres vertigineux, impossible à imaginer, même pour cette finale inédite.

Dimanche, TF1 dispose néanmoins d'une affiche exceptionnelle sous la main : un trophée à soulever, une revanche face aux champions du monde et un horaire familial en fin d'après-midi, alors que la nuit sera tombée. À la chaîne numéro 1 de nous proposer un accompagnement digne de ce nom...