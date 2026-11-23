Le XV de France fait recette à la télévision ! Et dimanche prochain (17h40), la finale du Championnat des Nations face à l'Afrique du Sud pourrait bien faire exploser les compteurs de TF1. Au point de battre des records d'audience ?
Samedi, la victoire face à l'Argentine (45-17) a réuni 6,25 millions de téléspectateurs, avec un pic à 7,2 millions. Une semaine plus tôt, le succès contre les Springboks (21-19) avait attiré 6,56 millions de Français.
Plus impressionnant, TF1 revendique 54 % de part d'audience chez les 15-34 ans et 42 % chez les 4-14 ans face aux Pumas. Le rugby français séduit donc bien au-delà de son public traditionnel.
Les records de l'ère Galthié en ligne de mire ?
Pourtant, les Bleus de l'ère Galthié ont déjà fait beaucoup mieux. Sur les échéances de novembre, on comptait 7,27 millions de personnes devant leur écran pour suivre la victoire face aux All Blacks (30-29) en novembre 2024, avec un pic à 8,3 millions.
En mars 2022, le Grand Chelem décroché contre l'Angleterre avait attiré 8,95 millions de téléspectateurs, et jusqu'à 10,4 millions en pic ! Plus récemment, le Crunch haletant de mars 2026 avait réuni 8,02 millions de passionnés sur France 2.
Un sommet presque inaccessible ?
Mais le record de l'ère Galthié reste celui du quart de finale du Mondial 2023, déjà contre l'Afrique du Sud : 16,5 millions de téléspectateurs et un pic à 18,4 millions. Des chiffres vertigineux, impossible à imaginer, même pour cette finale inédite.
Dimanche, TF1 dispose néanmoins d'une affiche exceptionnelle sous la main : un trophée à soulever, une revanche face aux champions du monde et un horaire familial en fin d'après-midi, alors que la nuit sera tombée. À la chaîne numéro 1 de nous proposer un accompagnement digne de ce nom...
Pour mon cas personnel, je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio !
J'ai bien un petit problème : décalage de qq secondes, les commentaires Sud Radio arrivant avant les images. Ayant tout via internet et la télé raccordé à un décodeur canal, je pense que cela provient du décodeur canal qui a un latence plus lente que la Radio internet !
Je te confirme.
Mon jeune cousin (palois, il en faut bien ... ;) ) qui regarde les matchs en streaming depuis la Caroline du Nord a de l'avance sur moi qui les suis depuis Bordeaux par l'interface Canal.
Ils s'en frottent les mains ? Ben moi, j'm'en ballec !
Surtout que je regarde pratiquement jamais TF1 "voir la phrase de Coluche...." !
pourquoi TF1 se frotte les mains?
Parce qu'ils vont faire rentrer un max de caillasse. La seconde de publicité va coûter très chère car il y aura des millions de téléspectateurs devant leurs écrans.
Si je me suis habitué tant bien que mal aux saucisses et à la mollesse soporifique de Thomas Lombard, je suis exaspéré par l'incompétence de la réalisation! Plan large quand il faudrait resserrer et plan serré quand il faudrait une vision d'ensemble, contre-temps répétés sur l'action à filmer, ralentis hors sujet... Ils ont vraiment du mal à comprendre le jeu. Mais pour dimanche, mon espoir espoir c'est que ce soit la réalisation anglaise aux manettes, en général, ils savent faire, eux...
Il me semble que les images "appatiennent" à WR, même si c'est TF1 qui filme...
Squidge rugby, le podcast Gallois s'est vu supprimer toutes ses analyses des matchs pour avoir utilisé les images des matchs...comme pour la CDM de 2023.
WR est totalement stupide avec cela car cela reduit la visibilité de notre sport.
N'est pas la NBA ou la NFL qui veut
Si TF1 se rejouit de la futur audience, nos oreilles vont être mis à dure épreuve avec les commentaires d'Ethévéry qui s'enfonce dans la mèdiocrité pour ne pas dire plus . IL n'a pas vu la transformation sur l'essai de pénalité, Ntamack est sorti en boitant avec l'épaule en portefeuil et sur le dernier Madame est devenu monsieur l'arbitre. C'est la nouvelle mode pour les cadreurs de nous offrir beaucoups de plans larges ou pris du toit du stade on passe notre temps à chercher le ballon
A TF1, on appelle ça "l'école Christian Jean-Pierre"! Perso, je préfère parler de "syndrome"...
christian jean pierre au moins, il me faisait rire...
"Bien brossé! Bien cadré!" (sur les drops et pénalités de Titou Lamaison lors de la 1/2 de 99). Mais moi, j'avais plutôt envie de le gifler, comme quand il s'esclaffe alors que Benazzi vient de rebondir sur le mur Lomu (et pourtant, je suis non violent...)
aussi. mais eux j'ai juste envie de les gifler. à aucun moment ils me font rire.
Ce serait maso (pas le joueur, le tordu!)