Légende vivante des Springboks, Schalk Burger n'a pas attendu que la pression retombe pour juger les Springboks. Au micro de la chaîne sud-africaine SuperSport, samedi soir, l'ancien troisième ligne a passé au crible une sélection battue 20-17 à Dublin par l'Irlande. Une semaine plus tôt, les champions du monde avaient déjà chuté à Paris face à la France (21-19). Par ailleurs, il s'agit de leur première série de deux revers consécutifs depuis 2021.

L'attaque des Springboks en panne

Pour Schalk Burger, les deux essais inscrits à Dublin dressent un diagnostic. Morné van den Berg a conclu une action lancée sur une mêlée, tandis que Malcolm Marx a marqué au bout d'un maul. Pour le reste, les Boks ont multiplié les fautes de main et les mauvais choix, sans jamais déchirer le rideau défensif irlandais. L'ancien troisième ligne avance même un classement peu flatteur : l'Afrique du Sud serait la deuxième équipe la plus maladroite avec le ballon du Championnat des Nations 2026, selon ses relevés statistiques.

« Si on regarde ce qu'on a proposé ces deux dernières semaines, on gagne du terrain, mais on n'a juste un maul et une mêlée, c'est tout pour le moment. » - Schalk Burger, ancien troisième ligne des Springboks (SuperSport)

Le consultant détaille aussi la mécanique qui grippe avec des rouages plus si bien huilés. La semaine précédente, il avait mis en lumière une séquence de onze temps de jeu infructueux dont neuf charges portées par des avants. À Dublin, le scénario s'est répété, avec une formation qui semble uniquement compter sur son pack pour avancer. « Quand les Boks sont à leur meilleur niveau, il y a une connexion intéressante entre le premier porteur de balle et l'ouvreur derrière », explique-t-il. Sur les derniers matchs joués, Schalk Burger regrette des courses isolées de pick & go, incapables de créer de l'espace.

Le constat pique d'autant plus que Tony Brown avait transformé le jeu offensif sud-africain en rejoignant le staff de Rassie Erasmus après la Coupe du monde 2023, où les champions s'étaient construits au forceps sur de très faibles écarts. Toutefois, l'arrivée du Néo-Zélandais n'a visiblement pas eu l'effet escompté. Depuis, les performances offensives ont peu évolué, voire décliné sur certaines périodes. Au centre, la paire De Allende-Kriel, aussi solide soit-elle, peine à remuer la ligne de trois-quarts. Elle pourrait pourtant compter sur des joueurs plus mobiles, comme Canan Moodie ou Grant Williams. Les noms cités sont généralement relégués à des rôles de remplaçants.

Meilleur joueur du monde à 21 ans

Après cette double déconvenue, la critique pèse lourd. Pour cause, elle vient d'un monument du rugby sud-africain. Dans sa carrière, Schalk Burger a porté 86 fois le maillot des Springboks entre 2003 et 2015. Il a débuté à 20 ans face à la Géorgie, lors de la Coupe du monde 2003. Puis, un an plus tard, l'IRB l'élit meilleur joueur du monde, à 21 ans. Il est aussi désigné deux fois joueur sud-africain de l'année, en 2004 et en 2011.

Son palmarès collectif est à la hauteur de ces récompenses individuelles. Schalk Burger a remporté le Mondial junior en 2002. Avec les seniors, il a célébré le Tri-Nations en 2004 et 2009, puis la Coupe du monde 2007 en France dans les rangs des Springboks. Il a aussi gagné la série face aux Lions britanniques et irlandais en 2009, grâce à la botte salvatrice de Morné Steyn. En club, il a disputé 123 matchs avec les Stormers, avant de jouer pour les Suntory Sungoliath au Japon et avec les Saracens, de 2016 à 2019.

Une semaine pour retrouver la fluidité

Après ces désillusions, les Springboks n'ont guère le temps de ruminer. Chanceux dans leur malheur. Ils disputeront la finale du Championnat des nations dimanche 29 novembre à l'Allianz Stadium de Twickenham. Ils y auront l'occasion de balayer leurs doutes, face au XV de France. Burger, lui, refuse de parler d'une équipe en déliquescence : « Tout le monde a un passage à vide, non ? ». Il leur reste une semaine pour se remettre d'aplomb.