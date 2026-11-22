Cette semaine, à Marcoussis, le XV de France va préparer sa quête vers un nouveau titre, celui du Championnat des Nations. Qualifié en finale de la première édition de cette compétition, il défiera l’Afrique du Sud à Twickenham, ce dimanche 29 novembre, à 17h40. Pour préparer cette rencontre, Fabien Galthié et son staff ont annoncé un groupe de 42 joueurs qui s’entraineront ensemble en début de semaine. Parmi ces nommés, quelques joueurs pourraient apparaître sur la feuille de match dominicale. Les principaux retours sont ceux de Thomas Ramos (52 sélections) et d’Oscar Jégou (15 sélections).

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Ramos et Jégou en renfort pour Twickenham

Meilleur marqueur de l’histoire du XV de France, Thomas Ramos fait un retour surprise avec le XV de France. Sa blessure à une cuisse, dont il a été victime lors d’un entraînement en club, laissait penser qu’il serait apte pour les premiers matchs des Bleus, mais le Toulousain avait rechuté fin octobre. En son absence, le Palois Théo Attissogbe a assuré un remplacement efficace, source de nouvelles certitudes et options sérieuses au poste pour la sélection tricolore.

Finalement, Thomas Ramos pourrait donc participer à ce Championnat des Nations 2026, auquel il n’avait déjà pas été acteur cet été. Toutefois, la prudence est de mise à Marcoussis. L’arrière n’a plus rejoué depuis le 27 septembre, à l’occasion d’une rencontre de Top 14 contre le Montpellier HR. Ainsi, rien n’assure qu’il sera bel et bien apte pour défier les Springboks et espérer décrocher un nouveau titre en sélection. S’il est bel et bien aligné, il resterait un renfort de poids pour Antoine Dupont et son groupe.

En complément, la troisième ligne pourra aussi compter sur le retour d’Oscar Jégou. Joueur apprécié par Fabien Galthié, le Rochelais avait dû déclarer forfait pour les trois premiers matchs, après une blessure aux côtes. Cependant, le flanker ne découvrira pas la compétition pour autant, puisqu’il avait déjà participé aux rencontres de la fenêtre estivale. Il avait notamment décroché deux titularisations, en Nouvelle-Zélande puis en Australie, et a déjà joué à sept reprises, avec son club, depuis le lancement de la saison 2026/2027.

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Alldritt et Grandidier-Nkanang quittent le XV de France

Malheureusement, ces bonnes nouvelles sont aussi associées à des actualités moins trépidantes. Entre autres, Aaron Grandidier-Nkanang (5 sélections) et Grégory Alldritt (60 sélections) ne se rendront pas à Marcoussis dans la semaine à venir. Alignés contre l’Argentine, les deux joueurs sont blessés. L’ailier béarnais est blessé à la jambe gauche, selon L’Équipe. Pour ce qui est du colosse du Stade Rochelais, il semblerait qu’il souffre d’une gêne musculaire. Le staff tricolore préférerait donc le préserver.

Ainsi, ces deux joueurs sont remplacés numériquement par les deux arrivées mentionnées précédemment. Dans le groupe d’entraînement, l'ailier bordelo-béglais Hugo Avogadro et le troisième-ligne lyonnais Antoine Deliance sont remplacés par le pilier parisien Moses Alo-Emile et le troisième-ligne palois Loïc Credoz. D’autres mouvements pourraient avoir lieu en cours de semaine. Par exemple, le pilier gauche Jean-Baptiste Gros est encore incertain et pourrait se révéler forfait face aux Boks. Le Toulonnais est blessé à une cuisse et avait dû abandonner l’idée de jouer contre l’Argentine, samedi dernier.

Dans l’équipe aperçue ces dernières semaines, la troisième ligne pourrait ainsi connaître encore une nouvelle formule. Pour l’instant, Fabien Galthié a associé un trio de départ à chaque match et pourrait récidiver. Devant, Rodrigue Neti et Jefferson Poirot restent prêts à remplacer Jean-Baptiste Gros au pied levé si besoin. Derrière, tout dépend de la présence ou non de Thomas Ramos. S’il postule, il débutera avec le 15 dans le dos, déplaçant Théo Attissogbe sur l’aile droite. S’il n’est pas en mesure de jouer, Grégoire Arfeuil ou Gaël Dréan pourraient être lancés face aux Springboks.

Le groupe du XV de France pour la finale du Championnat des Nations : Les avants : Moses Alo-Emile

Hugo Auradou

Joshua Brennan

Esteban Capilla

Guillaume Cramont

Loïc Credoz

François Cros

Tyler Duguid

Sipili Falatea

Alexandre Fischer

Jean-Baptiste Gros

Mickaël Guillard

Oscar Jegou

Anthony Jelonch

Thomas Laclayat

Maxime Lamothe

Peato Mauvaka

Régis Montagne

Rodrigue Neti

Charles Ollivon

Jefferson Poirot

Tom Staniforth

Florian Verhaeghe

Cameron Woki Les arrières : Grégoire Arfeuil

Théo Attissogbe

Léo Barré

Louis Bielle-Biarrey

Louis Carbonel

Nicolas Depoortere

Axel Desperes

Gaël Dréan

Antoine Dupont

Mathis Ferté

Émilien Gailleton

Kalvin Gourgues

Paul Graou

Matthieu Jalibert

Maxime Lucu

Yoram Moefana

Thomas Ramos

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