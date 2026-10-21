Thomas Ramos séduit par une installation du rugby suisse : « Tu seras déjà au Racing », la petite pique qui fait sourire le Stade Toulousain

En visite à Genève à l’occasion d’un événement caritatif, Thomas Ramos et plusieurs cadres du Stade Toulousain ont découvert les installations du Servette Rugby Club. Parmi les équipements présentés, un espace dédié au rangement des crampons a particulièrement retenu l’attention de l’arrière international. Une séquence amusante, marquée par une petite remarque sur son futur départ au Racing 92, qui n’a pas manqué de faire sourire ses coéquipiers.

Thomas Ramos bientôt loin du vestiaire toulousain

Le Stade Toulousain s’apprête à tourner une page importante de son histoire récente. Arrivé en 2011 en provenance de Mazamet, Thomas Ramos s’est progressivement imposé comme l’un des joueurs incontournables du club haut-garonnais. Arrière ou ouvreur selon les besoins de son équipe, l’international français a contribué aux nombreux succès des Rouge et Noir, notamment lors de leurs conquêtes du Bouclier de Brennus.

Pourtant, l’aventure toulousaine de Ramos doit prendre fin à l’issue de la saison 2026-2027. À partir de septembre 2027, le joueur doit rejoindre le Racing 92 pour relever un nouveau défi sportif. Un changement important pour celui qui a passé une grande partie de sa carrière professionnelle sous les couleurs toulousaines.

En attendant cette échéance, le joueur continue de partager le quotidien de ses partenaires. Même lorsqu’il est éloigné des terrains, comme lors de son absence liée à une blessure aux ischio-jambiers, sa présence reste remarquée au sein du groupe.

Le mercredi 30 septembre, Ramos a ainsi accompagné plusieurs joueurs du Stade Toulousain à Genève, en Suisse. Antoine Dupont, Blair Kinghorn, Julien Marchand et Jack Willis étaient également du déplacement. Leur venue s’inscrivait dans le cadre d’une soirée caritative organisée autour du Servette Rugby Club, une occasion de mêler solidarité, rencontres et découverte du rugby helvétique.

Une installation du Servette qui attire l’œil des Toulousains

Au-delà de l’événement caritatif, cette visite a permis aux joueurs toulousains de découvrir les infrastructures du club genevois. Fondé en 2014, le Servette Rugby Club poursuit son développement dans le paysage rugbystique français, avec l’ambition de franchir de nouveaux paliers et de contribuer à la progression du rugby suisse.

Engagé en Nationale 2, le club évolue dans une compétition française malgré son implantation en Suisse. Cette particularité illustre les liens qui unissent les deux pays dans le développement de la discipline et l'intérêt grandissant pour le rugby au-delà des frontières traditionnelles de l’ovalie.

Au cours de la visite, une installation en apparence assez banale a pourtant retenu l’attention des visiteurs : l’espace consacré au rangement des crampons. Un équipement pratique, conçu pour faciliter l’organisation du matériel et simplifier le quotidien des joueurs.

Thomas Ramos n’a pas caché son intérêt. « C’est ça qu’il nous faut », a lancé l’international français, selon une séquence rapportée par Rugbyrama.

La remarque a immédiatement fait réagir Ugo Mola, le manager toulousain. « Prends-le en photo pour Steph », a-t-il ajouté, en référence à Stéphane Pons, responsable de la logistique et des équipements du Stade Toulousain.

Une réaction qui laisse entendre que cette installation pourrait bien inspirer le club haut-garonnais. Dans un environnement professionnel où chaque détail compte, l’organisation du matériel constitue en effet un élément essentiel du quotidien des joueurs et du staff.

« Tu seras déjà au Racing » : une réponse qui fait mouche

La scène aurait pu s’arrêter là. Mais Thomas Ramos a lui-même apporté une touche d’humour supplémentaire à l’échange.

« Enfin, moi, je ne l’aurais pas, mais… », a-t-il ajouté, laissant sa phrase en suspens. La réponse d’un membre du groupe ne s’est pas fait attendre : « Tu seras déjà au Racing. »

Une petite pique amicale qui fait directement référence au futur départ de l’arrière. La séquence rappelle que, malgré l’importance sportive de cette annonce, l’ambiance demeure détendue au sein du groupe toulousain.

Le changement de club de Ramos ne semble donc pas empêcher ses partenaires de plaisanter avec lui. Reste que son départ constituera un tournant pour le Stade Toulousain, tant le joueur a participé aux performances de l’équipe au cours des dernières saisons.

L’intéressé avait d’ailleurs déjà évoqué les conséquences de cette décision. Dans un entretien accordé à Canal+, il expliquait ne pas ressentir de rupture au sein du groupe, tout en reconnaissant que le moment choisi pour annoncer son départ, qui ne dépendait pas entièrement de lui, avait pu être « un peu compliqué ».

D’ici à son arrivée au Racing 92, Ramos aura encore des objectifs à remplir avec Toulouse. La visite genevoise restera, elle, comme une parenthèse légère dans une saison où son avenir personnel attire forcément l’attention.

Paris sportifs en Suisse : comment suivre les rencontres de rugby autrement ?

L’intérêt suscité par cette visite rappelle également que le rugby bénéficie d’une visibilité internationale croissante. En Suisse, les amateurs peuvent suivre les grandes compétitions européennes et internationales, notamment le Top 14, les rencontres du Tournoi des Six Nations ou encore les matchs de la sélection française, selon les diffuseurs et les droits disponibles.

Pour les supporters qui souhaitent prolonger l’expérience, les paris sportifs constituent une possibilité supplémentaire de suivre les affiches. Avant de miser sur une rencontre, il est toutefois important de vérifier que l’opérateur choisi est autorisé à proposer des paris en Suisse. La réglementation helvétique encadre les jeux d’argent et distingue les opérateurs autorisés des plateformes qui ne disposent pas des autorisations nécessaires.

Les passionnés de rugby peuvent notamment s'intéresser aux marchés portant sur le vainqueur d’un match, les écarts de points ou le nombre total d’essais. Les cotes ne garantissent évidemment aucun résultat : une blessure, les conditions météorologiques ou la composition des équipes peuvent modifier le déroulement d’une rencontre. Il est donc préférable de consulter les informations sportives disponibles et de fixer un budget strict avant toute mise.

Pour ceux qui souhaitent découvrir les jeux de casino en ligne peuvent consulter ce guide en cliquant ici. Cette ressource permet de se renseigner sur les plateformes présentées, leurs conditions d’utilisation et les critères à examiner avant de choisir un opérateur. Il reste essentiel de vérifier directement le statut légal de chaque site auprès des autorités suisses compétentes, notamment la Commission fédérale des maisons de jeu.

Paris sportifs et jeux de casino doivent rester des activités de divertissement, réservées aux personnes majeures et pratiquées dans les limites de ses moyens. En cas de perte de contrôle, mieux vaut interrompre le jeu et solliciter une aide adaptée.

Une visite anecdotique, mais révélatrice

Entre découverte des installations du Servette Rugby Club, engagement caritatif et plaisanteries sur son avenir, Thomas Ramos a offert une séquence qui illustre la bonne humeur du groupe toulousain.

La petite phrase sur son départ au Racing 92 restera probablement l’un des moments les plus amusants de cette visite. Elle rappelle surtout que, derrière les enjeux sportifs et les annonces de transferts, la vie d’un vestiaire reste faite de complicité et de petites attentions.

Quant au rangement des crampons genevois, il pourrait bien avoir laissé une impression durable sur les Toulousains. Reste à savoir si le Stade Toulousain décidera de s’inspirer de cette installation avant que Ramos ne fasse définitivement ses valises pour la région parisienne.