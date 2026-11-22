Vainqueur de l'Argentine (45-17), le XV de France connaît désormais son rendez-vous : la finale face aux Springboks dimanche 29 novembre, à 17h40 sur la pelouse de Twickenham. Toutefois, les Bleus et les champions du monde ne seront pas seuls en Angleterre. Dans un format inédit, le week-end des finales du Championnat des nations comptera six rencontres en trois jours, avec un règlement taillé pour éviter tout match nul. Petite curiosité, elles se joueront toutes sur le pré du Temple du rugby.

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Six affiches, du premier au dernier

Le principe est simple : chaque équipe du Nord affronte celle du Sud classée au même rang, selon le classement défini par la phase régulière, du premier au sixième. Ainsi, le vendredi 27 novembre ouvre le bal avec Italie-Fidji (17h40), duel des derniers, puis Irlande-Australie (21h10) pour la cinquième place. Le samedi 28, place à pays de Galles-Japon (14h10), puis au remake d'Angleterre-Nouvelle-Zélande (17h40) pour la troisième place.

Toujours à Twickenham, le dimanche 29 novembre réunit les quatrièmes, l'Écosse et l'Argentine, à 14h10. Puis viendra France-Afrique du Sud à 17h40, entre les deux vainqueurs de poule, pour cloturer le bal. Les Bleus retrouveront les champions du monde seize jours après leur premier duel, le 13 novembre au Stade de France. Ce dernier a été remporté par Antoine Dupont et ses coéquipiers (21-19), lors de la cinquième journée de la phase régulière.

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Un point en or pour chaque hémisphère

De plus, les rencontres de classement ont aussi un enjeu collectif. Chaque victoire rapporte un point à son hémisphère, car le Championnat des nations remet deux trophées : un à l'équipe championne, un à l'hémisphère vainqueur. Par exemple, les Italiens et les Fidjiens joueront donc aussi pour leur camp, même lors d'une rencontre pour la onzième place.

Sur la quasi-totalité des rencontres, en cas d'égalité après 80 minutes, une prolongation de dix minutes au point en or sera disputée. La première équipe à marquer l'emporte, quel que soit le type de points. Si personne ne parvient à scorer, le point en jeu sera partagé entre les deux hémisphères.

Néanmoins, la grande finale obéit à des règles plus strictes, pour augmenter le suspens et décider d'un champion. Le règlement prévoit deux prolongations de dix minutes chacune, toujours avec le principe du point en or. Si les vingt minutes ne suffisent pas, une séance de tirs au but face aux poteaux désignera le premier champion de l'histoire du Championnat des nations.

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Une première édition, déjà un avenir écrit

Comme précisé, cette finale couronnera la toute première édition du Championnat des nations, lancée en juillet. La compétition marquera une pause en 2027, année de Coupe du monde, avant de revenir en 2028 avec un calendrier inversé. Par exemple, les Springboks iront alors défier l'Angleterre, l'Écosse et le pays de Galles au Royaume-Uni, au lieu de les recevoir au pays.

Le casting des douze nations restera figé jusqu'en 2030, mais cela pourrait changer à l'avenir. Lors des finales 2030, les sixièmes pourraient affronter les vainqueurs de la Nations Cup, un pour chaque groupe, si World Rugby et les nations engagées confirment cette volonté de promotion-relégation. Cette compétition équivalente réunit des nations de Tiers 2, comme la Géorgie ou le Chili, et les vainqueurs de ces barrages seraient qualifiés pour l'édition 2032.

En attendant, les Italiens et les Fidjiens ouvriront le bal vendredi sans risque pour leur place. Dans la compétition, au niveau inférieur, ce sont la Géorgie et les États-Unis qui l'ont emporté, respectivement pour les poules Europe-Asie-Afrique et Amériques-Pacifique. Pour les Bleus, ces échéances sont encore bien loin. Pour le moment, ils n'ont qu'à valider leurs ambitions sur le pré, dimanche.