Pour cette première édition du Championnat des Nations, certains rapports de force semblent déséquilibrés. Ainsi, alors que la dernière journée n’est même pas encore jouée, l’Italie et les Fidji sont quasiment assurés de finir derniers de leurs poules respectives. Pour les Transalpins, la lanterne rouge leur est assurée. Concernant les Océaniens, une avant-dernière place paraît presque impossible. Pour cause, ils auraient besoin d’une victoire bonifiée suffisamment large pour combler l’écart colossal qui les sépare des Japonais à la différence de points (-96 pour le Japon et -161 pour les Fidji).

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L’Italie et les Fidji préservés

Ainsi, les Italiens et les Fidjiens doivent-ils s’inquiéter d’une éventuelle relégation en seconde division de cette nouvelle compétition ? En effet, pour ceux qui ne le sauraient pas, World Rugby a mis en place un échelon inférieur au Championnat des nations, baptisé la Coupe des Nations. Douze nations de tiers 2, de la Géorgie au Zimbabwe, se sont affrontées en parallèle des rencontres des nations plus médiatisées.

Au moment de lancer cette compétition, un système de promotion et de relégation était bel et bien prévu, mais il n’est pas encore d’actualité. En effet, World Rugby a assuré que les deux premières éditions de ces compétitions n’amènent aucune équipe à changer de statut. En clair, les équipes engagées dans ce Championnat des Nations seront identiques en 2028, voire même en 2030.

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Des relégations prévues ?

Dans les déclarations officielles de World Rugby, il est annoncé que les équipes pourraient changer pour la prochaine décennie. “Les mécanismes de relégation et de promotion entre le Championnat des Nations et la Coupe des Nations seront examinés par toutes les parties prenantes à partir de l'édition 2030”, précise, sur son site, l’institution internationale. Avec la Coupe des Nations, elle met en place “un cadre structuré conçu pour accélérer la compétitivité et assurer la stabilité des matchs tests annuels, tout en offrant des opportunités commerciales accrues” à des nations en développement qui “représentent certains des marchés de croissance les plus prometteurs du rugby”.

De fait, les nations engagées peuvent s’assurer des revenus liés à des test-matchs, au moins jusqu’à la fin de la décennie. Ce système de promotion et de relégation n’est pas mis en place dans l’immédiat, car “la compétition s'inscrit également dans une perspective allant au-delà de la Coupe du Monde 2027 en Australie”. L’idée est d’assurer un calendrier international, souvent incertain pour les petites nations, jusqu’au Mondial 2031 qui se déroule aux États-Unis.

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La Géorgie et les USA en force

Pour cette première édition de la Coupe des Nations, deux sélections se sont déjà largement illustrées et plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés. Tout d’abord, les deux champions de chaque poule sont déjà connus, après cette cinquième journée. Alors que la Coupe des Nations se joue sans phase finale, la Géorgie est assurée de terminer à la tête du groupe Europe-Asie-Afrique. À une journée de la fin, le propriétaire du trophée de la conférence Pacifique-Amériques est aussi connu puisque les États-Unis ne peuvent plus être rattrapés. De fait, les Lelos et les Eagles confirment leurs statuts de cadors du Tiers 2.

Ensuite, une impressionnante disparité est visible selon les groupes. En effet, dans la poule Pacifique-Amériques, l’écart entre le deuxième, les Samoa, et le dernier, le Canada, est de seulement cinq points. Une concurrence remarquable qui montre la belle évolution du continent américain sur la planète rugby. En parallèle, l’écart est bien plus palpable entre le Zimbabwe (3 points) et Hong-Kong (6 points), face aux sélections européennes. Le Portugal, dauphin de la Géorgie, compte 11 points d'écart avec l’équipe asiatique, par exemple.

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