Alors que la sélection reprend du poil de la bête sous la houlette de Les Kiss, nouveau sélectionneur des Wallabies depuis quelques semaines, un coup dur pourrait bien lui arriver à un an de la Coupe du monde.

Dans le pays des kangourous, un dossier anime les débats : celui de Mark Nawaqanitawase, actuel joueur de rugby à XIII et immense star des terrains de NRL.

Pour un Mondial à domicile, les dirigeants australiens pourraient voir cette pépite filer vers une autre nation, comme le rapporte son actuel agent.

Grâce aux 1,92 m de Suaalii, d'ordinaire centre, l'Australie a fait perdre aux Springboks la bataille aérienne, une première depuis longtemps selon Matfield

Éligible pour trois sélections

Alors qu’il a pourtant disputé 11 matches avec les Wallabies, le dernier en date lors du Mondial 2023, Mark Nawaqanitawase pourrait bien porter le maillot d’une autre sélection.

Les critères de World Rugby le rendent désormais éligible, de par les origines de ses parents, pour évoluer soit avec l’Italie, soit avec les Fidji, une perspective qui serait lunaire tant les dirigeants australiens attendent son retour.

Et pour cause, les statistiques de Mark Nawaqanitawase en NRL cette saison confirment son statut de star. En 23 apparitions, l’ailier a inscrit 22 essais et offert 7 passes décisives, tout en réalisant 19 franchissements et 94 plaquages cassés.

Très sollicité, il a réceptionné 549 ballons et parcouru 4 147 mètres au total, soit 180 mètres par match en moyenne. En défense, il a effectué 85 plaquages pour 17 manqués, soit un taux d’efficacité de 83,3 %.

Bref, autant de raisons qui laissent penser que l’Italie, l’Australie et les Fidji se battront pour l’attirer avant le Mondial, d’autant que son agent semble à l’écoute, comme il l’a souligné à Code Sport, selon L’Équipe.

Quand les Wallabies vont récupérer Mark Nawaqanitawase… Quel joueur phénoménal et quelle perf’ encore dans cette finale de NRL ! https://t.co/mTk1ZJ9vjP — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) October 4, 2026

Un retour à XV dès décembre

Alors que son retour à XV est clairement établi depuis quelques mois, il paraissait logique de le voir retrouver les Wallabies à quelques mois du Mondial à la maison.

Il retrouvera ainsi la franchise japonaise des Wild Knights, dont le championnat de League One débutera en décembre prochain.

Là-bas, le joueur de 26 ans remplacera numériquement son compatriote Marika Koroibete, parti pour les Ospreys après cinq saisons au Japon.