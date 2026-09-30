Grâce aux 1,92 m de Suaalii, d'ordinaire centre, l'Australie a fait perdre aux Springboks la bataille aérienne, une première depuis longtemps selon Matfield

Battus 42-38 à Perth par l'Australie, les Springboks ont perdu un terrain qu'ils dominent d'habitude : le jeu aérien, où Joseph-Aukuso Suaalii a souvent pris le dessus sous les ballons hauts.

Dans son podcast Rugby Rivals, l'ancien capitaine sud-africain Victor Matfield salue d'abord la performance des Wallabies, qui ont attaqué dès la première période et dominé plusieurs secteurs, mais s'étonne surtout que tant de coups de pied aient visé l'un des meilleurs joueurs du monde dans cet exercice.

Il compare la situation à l'époque d'Israel Folau, contre qui les Boks avaient alors un plan précis pour éviter de lui offrir des ballons, et regrette que la stratégie actuelle semble ignorer les points forts de l'ailier australien.

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Une bataille aérienne perdue

L'ancien capitaine des Boks est revenu sur la défaite de dimanche dans son podcast Rugby Rivals. Il salue d'abord les Australiens, qui ont attaqué les Sud-Africains dès la première période et dominé plusieurs secteurs. Pour la première fois depuis longtemps, les Springboks ont aussi perdu le combat aérien, selon lui.

RugbyPass rappelle que les Sud-Africains ont bâti leurs succès sur la pression au pied et les duels aériens. Perdre ce secteur est donc inhabituel, ce que Matfield reconnaît lui-même. Suaalii a souvent eu le dessus sous les ballons hauts et s'est montré difficile à contenir.

Pourquoi Suaalii en particulier ?

Ce qui laisse Matfield perplexe, c'est la cible choisie par les bottes sud-africaines. Il rappelle que le staff se dit très pointilleux, et pourtant beaucoup de coups de pied sont montés vers Suaalii. Il le range parmi les meilleurs joueurs sous les ballons hauts.

Matfield compare la situation à l'époque où l'Australie alignait Israel Folau. Il explique qu'il fallait alors un plan pour éviter de lui offrir des ballons hauts. Folau était le meilleur du monde dans ce domaine. Selon RugbyPass, la stratégie sud-africaine ne semble pas avoir tenu compte des points forts de Suaalii.

Matfield a eu l'impression que tous les coups de pied allaient vers Suaalii, qu'il juge fantastique à l'aile. Il se demande même si l'aile n'est pas son vrai poste.

John Kirwan, ancien ailier des All Blacks, souligne lui aussi son athlétisme et sa réception du ballon haut. Il rappelle que Suaalii vient du rugby à XIII et, à sa connaissance, a brièvement pratiqué le football australien.