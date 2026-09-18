Seulement 30 % de réussite : la faille des All Blacks que l’Afrique du Sud a exploitée pendant toute la série

La série entre les Springboks et les All Blacks a commencé par un succès néo-zélandais 33-16 à Johannesburg. Elle s’est terminée trois défaites plus tard, sur un 43-28 à Baltimore et un 3-1 pour l’Afrique du Sud. Entre les deux, les Sud-Africains ont insisté dans un domaine : les ballons hauts. RugbyPass chiffre les prises néo-zélandaises à 26 %, 33 %, 33 % puis 30 % au fil des rencontres.

Les All Blacks ont donc seulement capté 16 des 52 ballons concernés, soit 30,8 %. Quand on connait l'importance du jeu pied dans le rugby moderne, c'est problématique en vue du Mondial. Toutes les situations manquées n’ont pas rendu directement la possession aux Boks. Mais chaque réception ratée ouvrait une deuxième bataille, avec mêlée, ballon libre ou point de fixation. Et ça, les Boks adorent (et excellent).

Jordan surnage, le problème dépasse les ailiers

Will Jordan termine avec le meilleur bilan néo-zélandais d'après le média spécialisé : sept prises sur quatorze, soit 50 %. Ce n'est pas vraiment une surprise. Le problème, c'est que les autres 3/4 ont été dans le dur durant cette série. Jordie Barrett a commencé par zéro sur trois lors du premier choc. Tupou Vaa’i a échoué sur cinq contests cumulés lors des deuxième et troisième rencontres. Cam Roigard et Anton Lienert-Brown n’ont, eux non plus, capté aucun des ballons disputés recensés par RugbyPass.

Et le problème dépasse le simple saut. Le réceptionneur dépend du timing de ses soutiens et du premier nettoyeur dans la zone de chute. Face à des Boks lancés, une prise imparfaite devient vite un ballon sous pression. RugbyPass rappelle qu'en 2009 Fourie du Preez et les Steyn avaient déjà nourri trois victoires sud-africaines grâce à leur jeu au pied. En France, personne n'a également oublié comment les Boks ont pris le dessus sur les Bleus dans les airs en quart de finale du Mondial 2023.

Leur domination sur les ballons hauts est impressionnante. Ce serait formidable de comprendre comment ils font pour être aussi efficaces pour récupérer leurs ballons, car c'était phénoménal. (Shane Howarth via Planet Rugby)

Le paradoxe néo-zélandais

RugbyPass relève surtout un contraste : la Nouvelle-Zélande a récupéré deux coups de pieds contestés sur deux au cours du deuxième affrontement, quatre sur cinq au troisième puis un sur un au quatrième. Sept sur huit, donc, lorsqu’elle a utilisé cette arme sur ces trois rencontres. Pourtant, les All Blacks ont souvent préféré dégager long, offrant des réceptions plus confortables au fond du terrain sud-africain.

La Nouvelle-Zélande pouvait donc mettre la même pression sur le camp adverse, mais elle l’a trop peu fait. L’Afrique du Sud, elle, a répété le test jusqu’à provoquer l’erreur. À Baltimore, devant 68 173 spectateurs, le scénario a encore payé. La série s’est refermée sur un troisième revers consécutif.

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Les Wallabies savent où regarder

Le 10 octobre, les All Blacks retrouveront l’Australie à l'Eden Park pour ouvrir la Bledisloe Cup 2026. Les Wallabies disposent d’une cible évidente pour tenter de l'emporter : charger la zone de réception, varier box-kicks et renvois contestables, puis attaquer le deuxième ballon. Pour la Nouvelle-Zélande, le chantier est collectif. À trois semaines du choc, le ciel risque encore d’être très fréquenté.