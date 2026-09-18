Alldritt hors groupe, Timo titulaire à l'aile : La Rochelle sort l'artillerie lourde pour la réception du Racing 92

Figurant parmi les dernières équipes à ne pas avoir concédé de défaite durant les deux premières journées, La Rochelle va recevoir une équipe du Racing 92 bien malade.

Dernière avec 0 point, cette formation francilienne pilotée par Patrice Collazo va venir à Marcel Deflandre avec la ferme intention de créer la surprise.

Mais Ronan O'Gara a décidé d'aligner une équipe "test", mais intéressante pour tenter la passe de trois en ce début de Top 14.

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Leyds à l'arrière et capitaine face au Racing 92

Les Rochelais vont se présenter devant les Racingmen avec une armada quasiment complète et munie de nombreux internationaux.

Parmi eux, Paul Boudehent aura la lourde tâche de mettre son équipe dans l'avancée et de rivaliser avec les gros porteurs franciliens.

Il sera notamment aidé par Théo McFarland et Oscar Jégou, reconduits aux ailes de la troisième ligne au détriment de Matthias Haddad qui prend place sur le banc.

Derrière, c'est du grand classique : en l'absence de Nianiashvili, Leyds va occuper le poste d'arrière épaulé par Nathan Bollenger et Andy Timo, titularisé pour la première fois en Top 14 à l'aile.

©Stade Rochelais

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L'infirmerie Rochelaise déjà pleine

Malgré un XV trés compétitif sur le papier, plusieurs éléments manqueront à l'appel pour La Rochelle face au Racing 92.

Ronan O'Gara et son staff doivent composer sans le centre samoan Ulupano Seuteni, touché à l'épaule, et sans le talonneur Pierre Bourgarit, gêné à la cuisse.

D'un autre côté, l'Australien Tolu Latu purge une suspension. L'infirmerie maritime reste par ailleurs très chargée, avec Sam Tuifua toujours en béquilles, Semi Lagivala touché à un doigt, Thomas Berjon au genou et George Moala au bras.

Enfin le deuxième ligne Will Skelton, en rééducation d'un tendon d'Achille, ainsi que les deux recrues sud-africaines Salmaan Moerat, gêné aux cervicales, et David Kriel, également touché au tendon d'Achille, ne seront pas disponibles face au Racing 92.