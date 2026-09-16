TOP 14. La Rochelle - Racing 92 : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Le TOP 14 retrouve Marcel-Deflandre ce samedi avec une affiche entre deux équipes aux débuts de saison radicalement opposés. La Rochelle recevra en effet le Racing 92, lanterne rouge du championnat, pour le compte de la troisième journée.

112 points encaissés par le Racing

Les Rochelais ont démarré leur championnat avec deux succès : 30-27 contre Toulouse à Deflandre puis 21-20 sur la pelouse de Toulon. Avec huit points, ils occupent la troisième place après deux journées. Deux matchs gagnés de trois puis d'un point : pour l'instant, les Maritimes aiment visiblement vivre dangereusement.

À l'autre bout du classement, le Racing cherche encore son premier point. Les Franciliens ont subi un 64-5 à Bordeaux-Bègles, avant de s'incliner 48-31 contre Lyon. Deux rencontres et déjà 112 points encaissés pour 36 marqués, soit une différence de -76.

La Rochelle reste sur deux succès face au Racing

L'historique récent ajoute de la pression au déplacement francilien. La saison dernière, La Rochelle avait remporté les deux confrontations : 33-6 à Marcel-Deflandre en novembre 2025, puis 26-24 sur le terrain du Racing en mai.

Cette dernière victoire avait été obtenue avec notamment Grégory Alldritt, Oscar Jegou et Nolann Le Garrec dans le XV rochelais. Ce week-end, O'Gara devrait à nouveau aligner une équipe compétitive malgré des absences.

Et Deflandre arrive probablement assez haut dans la liste des endroits où une équipe en manque de confiance aimerait éviter de se rendre. La Rochelle peut signer une troisième victoire consécutive et consolider son excellent départ avant son déplacement à Pau, prévu le 26 septembre.

À quelle heure regarder La Rochelle-Racing 92 ?

Stade Rochelais - Racing 92 débutera samedi 19 septembre à 16h35 au stade Marcel-Deflandre. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Live 3. Pour le Racing, une réaction devient urgente. Pour La Rochelle, l'occasion est belle de réaliser le trois sur trois.