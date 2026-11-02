XV de France. Jelonch commotionné face à Pau, un nouveau coup dur pour Galthié ?

Le sort s'acharne sur Anthony Jelonch. Dimanche soir, lors de la défaite du Stade Toulousain à Pau (34-14), le Gersois de 30 ans a dû quitter ses partenaires à l'heure de jeu après un violent choc avec le puissant Bibi Biziwu.

Mal positionné sur son plaquage, l'international français a reçu un coup à la mâchoire. Resté au sol quelques instants, il a été appelé par le médecin indépendant pour passer un protocole commotion.

Un forfait de plus pour les Bleus ?

Si Jelonch a quitté la pelouse sur ses deux jambes, échangeant positivement avec le soigneur, il n'a pas obtenu le feu vert médical pour reprendre la rencontre. Impuissant, il a assisté à la fin du match depuis le bord du terrain.

De fait, sa présence face aux Fidji, samedi 7 novembre, est désormais incertaine. En cas de confirmation de la commotion, celui qui était le capitaine du Stade Toulousain ce dimanche serait donc forfait pour la/les prochaine(s) échéance(s).

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Un nouveau casse-tête pour Fabien Galthié, déjà confronté à plusieurs forfaits en 3ème ligne. Récemment revenu d'une lourde blessure à l'épaule, l'ancien Castrais avait aussitôt été rappelé pour pallier l'absence de Marko Gazzotti.

Jelonch a, qui plus est, une carte à jouer au poste de numéro 8, où la hiérarchie reste ouverte après le déclassement de Grégory Alldritt. Reste désormais à connaître l'évolution de son état de santé.