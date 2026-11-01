Comme à chaque année pré-Mondial, la course aux internationaux sudistes est lancée. Pour la fin d’année 2027, de nombreux clubs de Top 14 espèrent attirer les meilleurs éléments de l’hémisphère sud dans leurs filets. Parmi eux, le LOU Rugby était en pole position pour obtenir les services de l’international néo-zélandais Damian McKenzie. Toutefois, l'opération se révèle bien plus complexe que prévu.

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Damian McKenzie, négociations tendues

L’ouvreur polyvalent de 31 ans était attendu dans le Rhône, pour la suite de sa carrière et les discussions allaient bon train. Cependant, l’issue de ce dossier est devenue bien plus incertaine récemment. Alors que les dirigeants lyonnais discutaient avec le “Smiling Assassin”, de nombreux autres clubs seraient venus courtiser l’All Black aux 84 sélections, selon Rugbypass.

En Europe ou ailleurs, les prétendants pour le joueur des Chiefs ne manqueraient pas. Parmi les concurrents sérieux sur ce dossier, des clubs nippons se seraient manifestés pour essayer d’attirer le joueur en Japan Rugby League One. Une destination qui n’est pas si exotique pour le joueur qui a déjà évolué une saison aux Tokyo Sungoliath, en 2022. De fait, le LOU devra peut-être formuler de nouveaux arguments, pour espérer convaincre Damian McKenzie de venir dans la capitale des Gaules.

Par ailleurs, les All Blacks devraient voir plusieurs de leurs ouvreurs phares quitter le pays. En effet, la légende Beauden Barrett est dans le viseur de plusieurs clubs de Premiership, notamment chez les Bristol Bears, alors qu’il aura 36 ans à la fin du prochain mondial. Richie Mo’Unga devrait aussi plier bagage. Le joueur de 32 ans est revenu pour un contrat court à l’Aotearoa, mais devrait repartir après la compétition phare, s’il y est convoqué.

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Le cas Berdeu en attente

Si le LOU Rugby n’arrive pas à attirer Damian McKenzie, il pourrait se trouver à court de solution à l’ouverture. Pour cause, actuellement, c’est Léo Berdeu qui officie à ce poste pour l’écurie lyonnaise. Cependant, le joueur de 28 ans est en fin de contrat à l’été prochain. Pour l’instant, aucune offre de prolongation n’a été sérieusement mise sur la table, mais cela ne devrait plus tarder.

En effet, Le Progrès annonçait au début du mois de septembre que le LOU attendait un peu avant de lancer les négociations. Ces dernières devaient démarrer à l’automne, une saison déjà bien entamée. L’arrivée de la trêve internationale pourrait laisser le temps aux différents acteurs de discuter tranquillement. En parallèle, l'Aviron Bayonnais, le Montpellier HR et le Stade Rochelais s’étaient montrés intéressés par le joueur. La concurrence avec les autres clubs de Top 14, pour un joueur prisé, devait s’annoncer ardente.

Toutefois, si le transfert de Damian McKenzie venait à échouer, les dirigeants lyonnais pourraient être amenés à se concentrer bien plus attentivement sur la situation de leur joueur, au club depuis 2016. Attaché au club, le joueur indiquait au début de l’été que sa “priorité, c’est de gagner avec le LOU.” Auprès du Progrès, il avait affirmé : “Je suis davantage motivé pour que le club ait enfin ce déclic pour jouer le haut de tableau que d’aller chercher un contrat.”

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