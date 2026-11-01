Presque dix points d'avance à sept ou huit minutes de la fin, puis une reprise en main de l'USAP qui a fait vibrer Aimé-Giral, ce samedi 31 octobre. Après la rencontre, Franck Azéma décrit un match serré de bout en bout, à l'image de son dénouement sur le score de 24 à 25 en faveur des visiteurs. Loin du Var, le RC Toulon s'est battu corps et âmes jusqu'à la dernière minute, qui lui a offert une première victoire à l'extérieur en Top 14 cette saison. Auprès de Rugbyrama, le manager varois retient aussi « beaucoup de physicalité » et « beaucoup de dépenses d'énergie » chez les deux équipes.

Face au nouveau visage observé depuis une dizaine de jours, il se dit fier de l'état d'esprit de ses joueurs et de ce qu'ils font en ce moment. Il juge ce point important. Les Toulonnais ont été récompensés de leur engagement et en profitent pour intégrer le top 6 du championnat. Après un début de saison difficile, le sort tourne enfin : « Ça tombe de notre côté en ce moment. »

« Ils se sont envoyés, ils sont récompensés. C'est comme ça. » — Franck Azéma, manager de Toulon

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La défense, point de départ du succès

Azéma explique d'abord la victoire par la défense, sur laquelle le staff avait « mis beaucoup l'accent là-dessus dès le départ ». Selon lui, les Toulonnais ont tenu trois ou quatre fois près de leurs lignes sans concéder d'essai. Ils ont aussi récupéré des ballons et réussi à sortir de leur camp. Ces séquences, une fois dominées, font selon lui basculer la rencontre.

Le manager décrit un groupe qui vit dans ses rotations. Avec un effectif riche, mais pas au niveau attendu sur le début de l'automne, les joueurs ont fini par retrouver de la motivation. Les cadres et les leaders passent devant. Un exemple qui « change la donne » selon Azéma. A l'image de Beka Gigashvili et Esteban Abadie qui n'ont pas fait l'économie du moindre effort en Catalogne.

Un début de saison payé cher

Azéma rappelle que Toulon a « souffert sur le début de saison ». À la question, toujours relayée par Rugbyrama, sur les défaites d'un ou deux points, comme sur les trois première journée de Top 14, il répond que le club l'a « payé cher avec le départ de Pierre Mignoni ». Il assure que l'engagement était là sans les résultats associés. Toulon bascule désormais de l'autre côté et se dit capable d'enchaîner les victoires, selon son entraîneur. Melvyn Jaminet et ses coéquipiers sont d'ailleurs sur une série de quatre succès consécutifs, toutes compétitions confondues.

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Le retour à Aimé-Giral

Par la même occasion, Franck Azéma retrouvait Aimé-Giral, un stade qu'il connaît. Avec une certaine nostalgie, il observe que « la ferveur qu'il y a ici, ça n'a pas changé ». Elle se retourne contre lui quand il arrive, mais fait aussi la beauté de l'enceinte catalane, selon lui. Ce retour a un caractère particulier, conjugué à une victoire qui procure un bol d'air considérable aux Varois. Pendant la semaine, Franck Azéma a essayé de faire abstraction de ce contexte pour se concentrer sur ce que son équipe peut maîtriser, son jeu.

Il reconnaît une rencontre sans « grandes envolées », surtout lors de la première heure de jeu, mais riche dans l'engagement des deux côtés. Ce qui l'intéresse, dit-il, c'est de « voir l'équipe progresser, l'équipe gagner de semaine en semaine ». Il reste un match avant la trêve pour Toulon et toutes les autres écuries du Top 14. Avec la réception du Stade Français Paris à Mayol, le week-end prochain, les Rouge et Noir du Sud-Est espèrent bien faire oublier les démons du début de saison, à cette occasion.

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