Une légende des All Blacks en Europe ? Beauden Barrett serait courtisé pour un dernier grand défi après la Coupe du monde 2027

Les All Blacks font déjà saliver les recruteurs européens. Alors que Will Jordan serait dans le viseur du Stade Toulousain, une autre star néo-zélandaise pourrait traverser la planète après la Coupe du monde 2027. Et pas n'importe laquelle : Beauden Barrett, double meilleur joueur du monde, serait courtisé par les Bristol Bears. À 35 ans, le génial ouvreur ou arrière pourrait découvrir le championnat anglais.

Bristol rêve de réunir les frères Barrett

Le 9 octobre, Planet Rugby révélait que Bristol avait engagé des discussions avancées pour attirer Beauden et son frère Scott Barrett, deuxième ligne des Crusaders. Les Newcastle Red Bulls seraient également sur les rangs. Aucun accord n'a toutefois été annoncé.

Mais le dossier aurait évolué. Selon Ruck, qui relaie des informations de Mail Sport publiées le 22 octobre, Bristol pourrait difficilement financer l'arrivée des deux frères. Beauden serait désormais la priorité, notamment pour anticiper une éventuelle succession d'AJ MacGinty, dont le contrat arrive à échéance.

Un double meilleur joueur du monde à Ashton Gate ?

Sacré meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, champion du monde en 2015, Barrett possède un CV qui ferait pâlir bien des ouvreurs. Sa capacité à évoluer en 10 comme en 15, sa lecture du jeu et ses accélérations en font un profil particulièrement séduisant pour les Bears.

Sous les ordres de Pat Lam, le Néo-Zélandais pourrait apporter une deuxième solution de création derrière la ligne d'avantage. Bristol connaît d'ailleurs la recette pour accueillir des All Blacks : Charles Piutau et Steven Luatua ont déjà porté ses couleurs. Et Barrett a lui-même connu des expériences à l'étranger, au Japon.

La Coupe du monde 2027 comme tournant

Reste un obstacle majeur : le calendrier. Barrett est engagé avec la Fédération néo-zélandaise et les Blues jusqu'à fin 2027. Il aura 36 ans lors du prochain Mondial australien, une échéance qui demeure sa priorité. Une arrivée en Angleterre ne pourrait donc se concrétiser qu'après ses engagements néo-zélandais.

Avec Jordan évoqué à Toulouse et Barrett associé à Bristol, les grands noms des All Blacks alimentent déjà les discussions du marché européen comme c'est souvent le cas aux abords d'une Coupe du monde. La Premiership pourrait frapper un grand coup en accueillant l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Encore faudra-t-il transformer cet intérêt présumé en véritable signature.