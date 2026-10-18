C’est une nouvelle qui pourrait faire l’effet d’une bombe. En effet, le média Ruck indiquait que le Stade Toulousain aurait étudié la piste d’un recrutement XXL pour la saison 2027. Ainsi, le club quadruple champion de France se serait penché sur le cas du talentueux arrière des All Blacks : Will Jordan. En fin de contrat avec la fédération néo-zélandaise dans un peu plus d’un an, il serait alors âgé de seulement 29 ans.

Selon les informations données pour le moment, aucun contact entre le joueur et le club de Haute-Garonne n'a encore eu lieu pour le moment. En effet, les recruteurs s'intéresseraient au profil du Néo-Zélandais, rapidement devenu l’une des références mondiales à son poste. Il serait ainsi sur la liste des possibles recrues, même si les conditions d’une telle arrivée restent inconnues. Également, le Stade Toulousain devra réussir à attirer le joueur sans dépasser le salary cap, avec qui il flirte déjà.

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Le Stade Toulousain et les All Blacks aux aguets

Toutefois, il faut rappeler qu’un départ de Nouvelle-Zélande pour un international de cet âge et de ce calibre reste une opération complexe. Pour cause, le Stade Toulousain devra convaincre Will Jordan d’abandonner la sélection, pendant le temps de son bail européen. Alors qu’il n’aura même pas la trentaine, voir le prodige quitter l’Aotearoa serait un camouflet pour la fédération néo-zélandaise. Prolongé en 2023 pour les quatre années suivantes, le joueur des Crusaders s'épanouit particulièrement à l'arrière, mais est aussi un finisseur brillant sur l'aile droite.

De plus, le pays a une sérieuse échéance attendue à moyen terme, avec la réception de la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2029. Sans trop rentrer dans le rugby-fiction, on peut imaginer que l’arrière polyvalent souhaiterait découvrir cet évènement, qui n’arrive qu’une fois tous les 12 ans en Nouvelle-Zélande. Il n'aurait plus jamais l’occasion de connaître une telle échéance. De plus, sa sélection aimerait sans aucun doute compter sur lui pour décrocher la victoire lors d'un tel rendez-vous.

Depuis ses débuts avec les All Blacks, en 2020, Will Jordan affole les compteurs. En l’espace de 63 sélections, il a déjà planté pas moins de 56 essais. Sur l'ensemble de sa carrière, en Super Rugby et en sélection, le natif de Christchurch compte pas moins de 105 réalisations. En 2020/2021, il a réussi l'exploit de se rendre en Terre promise à 19 reprises, toutes compétitions et équipes confondues, en autant de rencontres. Joueur aux qualités athlétiques hors norme, il est aussi excellent dans le collectif, n'hésitant pas à faire jouer ses partenaires quand les situations le demandent.

De plus, son rythme d’arrivées dans l’en-but adverse ne semble pas ralentir. Depuis le début 2026, il a déjà aplati le cuir à 11 reprises au niveau international. Il est ainsi le meilleur marqueur de l’année civile, devant un certain Louis Bielle-Biarrey. Les deux joueurs risquent de se livrer une bataille de finisseurs à distance, sur la fenêtre d'automne, lors de la seconde phase du Championnat des Nations.

Par ailleurs, Will Jordan est déjà inscrit dans la légende des All Blacks. À 28 ans, il est le meilleur marqueur d’essais de l’histoire de la sélection la plus iconique du rugby international. Lors d’un match contre l’Italie, le 11 juillet dernier, il a dépassé Doug Howlett qui détenait ce précieux record depuis une vingtaine d’années. En parallèle, il est aussi rentré dans le top 10 des meilleurs scoreurs de la sélection, exclusivement grâce à son nombre affolant d’essais.

51 essais en 57 capes : pourquoi le All Black Will Jordan serait-il le nec plus ultra de Toulouse pour remplacer Ramos ?

Will Jordan pour remplacer Thomas Ramos ?

Le média anglophone indique que l’optique de recruter Will Jordan se ferait afin de remplacer Thomas Ramos. L’arrière historique du Stade Toulousain quittera la Ville rose à l’été prochain. Après la Coupe du Monde 2027, qui se déroulera à l’automne, l’international français rejoindra le Racing 92, notamment dans l’optique de jouer plus régulièrement à l’ouverture. Au poste de 15, le Stade Toulousain a pourtant de quoi faire et une recrue de ce niveau pourrait même paraître superficielle.

En effet, le club rouge et noir compte déjà Ange Capuozzo, Blair Kinghorn et Juan Cruz Mallía. Ces trois joueurs évoluent tous à l’arrière avec leur sélection, même s’ils se sont accommodés à d’autres tâches sous les ordres d’Ugo Mola. De plus, le jeune Belge Matias Remue montre un très beau visage depuis quelques mois et pourrait s’inscrire sur le long terme, alors que Matthis Lebel et plusieurs Espoirs peuvent aussi dépanner à ce poste.

Toutefois, les départs de Thomas Ramos, François Cros, Cyril Baille et David Ainu’u feront baisser la masse salariale. De plus, la fin de contrat probable de Dorian Aldegheri et la baisse de salaire consentie par Anthony Jelonch pourraient aider à libérer davantage une belle marge financière. Néanmoins, faut-il investir à un poste qui est loin d’être dans le besoin ?

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