VIDÉO. Le Stade Toulousain vise Jimmy Tupou en joker médical, un deuxième ligne au pied d’or (oui, oui)

Le Stade Toulousain tient son renfort en deuxième ligne : selon L’Équipe, Jimmy Tupou, 34 ans, a trouvé un accord avec le club et est attendu la semaine prochaine dans la Ville rose.

Son arrivée doit pallier les longues absences de Clément Vergé et d’Emmanuel Meafou, auxquelles s’ajoute désormais celle de Thibaud Flament, touché à l’épaule face à Bayonne dimanche dernier.

Arrivé des Moana Pasifika, l’international tongien dispose d’une palette technique bien plus large qu’il n’y paraît, lui qui sait aussi bien jouer troisième que deuxième ligne et astucieusement utiliser son pied.

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Une grosse expérience en NPC

Après ses débuts remarqués avec Counties Manukau, club dans lequel il évoluait jusqu'à présent, Jimmy Tupou intègre dès 2013 les Crusaders, où il côtoie des stars comme Richie McCaw et Kieran Read, puis passe par les Blues, les Chiefs et les Moana Pasifika, pour un total de 70 matchs de Super Rugby.

Après avoir représenté la Nouvelle-Zélande chez les moins de 20 ans, Jimmy Tupou a finalement choisi les Tonga, avec qui il a obtenu sa première sélection en 2025, à 33 ans, et compte désormais trois capes, toutes comme titulaire.

Lors de sa dernière apparition avec les Tongiens, le deuxième ligne a d’ailleurs distribué une merveille de passe au pied pour Taniela Filimone.

Un profil interéssant

Lors du NPC 2026, Jimmy Tupou a joué 582 minutes avec Counties Manukau, sur dix matchs, tous comme titulaire, mais n’a connu que trois victoires.

Très présent dans le combat, le deuxième ligne a effectué 92 plaquages (79 réussis, dont 6 dominants), porté le ballon 61 fois et inscrit deux essais.

Il a également été un point d’appui en touche, avec 44 ballons captés dont 5 volés à l’adversaire, pour six pénalités concédées et un carton jaune.