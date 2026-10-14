CHAMPIONS CUP. Une femme arbitrera Stade Toulousain/Exeter, un trio écossais à ses côtés

Dimanche 18 octobre, le Stade Toulousain retrouve la Champions Cup face à Exeter. Coup d'envoi à 16h15 au Stadium, avec une arbitre écossaise au sifflet : Hollie Davidson. Une figure désormais bien connue de l'arbitrage international.

Pour cette première journée, elle sera épaulée par ses compatriotes Rob McDowell et Finlay Brown à la touche, tandis que Dave Sutherland officiera à la vidéo. Un quatuor entièrement écossais pour cette affiche européenne.

Le gratin de l'arbitrage

À 33 ans, Davidson possède déjà un joli CV. En février dernier, elle est devenue la première femme à arbitrer une rencontre du Tournoi des 6 Nations masculin, lors d'Irlande-Italie à Dublin.

L'Écossaise avait également dirigé la finale de Challenge Cup 2025 entre Bath et Lyon, une première pour une femme en finale européenne masculine. Sans oublier les finales des Coupes du monde féminines 2022 et 2025.

Une expérience qui l'a conduite sur les pelouses du rugby français. En avril 2026, elle avait notamment arbitré Clermont-Lyon, devenant la première femme à diriger un match de TOP 14.

Pour Toulouse, sextuple champion d'Europe, ce rendez-vous marque le début d'une nouvelle campagne. Les Rouge et Noir restent sur deux éliminations consécutives face à l'UBB, en demi-finale en 2025 puis en quart en 2026.

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Face aux Chiefs, les hommes d'Ugo Mola auront donc à cœur de bien lancer leur parcours. Et de retrouver, pourquoi pas, les sommets d'une compétition qu'ils affectionnent particulièrement.