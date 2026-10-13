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CHAMPIONS CUP. Menoncello quand même reconduit, Jelonch de retour ? La composition probable de Toulouse face à Exeter

Pour cette première journée de Champions Cup, Ugo Mola devrait miser sur une équipe (très) compétitive, tout en procédant à quelques ajustements après le combat livré contre l'Aviron.

Theo Fondacci 13/10/2026 à 11h20
Anthony Jelonch pourrait faire son retour sur le banc. Screenshot : France 2
Anthony Jelonch pourrait faire son retour sur le banc. Screenshot : France 2

Dimanche soir, Toulouse a dû s'employer pour faire tomber Bayonne (45-34), au terme d'une empoignade sublime comme le rugby français sait en produire. Une rencontre qui ne s'est décantée que dans les vingt dernières minutes.

Pas l'idéal avant d'entamer une campagne européenne et de bientôt libérer les internationaux ? Réponse dimanche face à Exeter, au Stadium.

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Marchand gêné par sa cuisse ?

Pour cette première journée de Champions Cup, Ugo Mola devrait miser sur une équipe très compétitive, tout en procédant à quelques ajustements après le combat livré contre l'Aviron.

Devant, Rodrigue Neti et Joel Merkler pourraient intégrer le XV de départ, aux côtés de Julien Marchand, lequel a fini le dernier match avec une petite gêne à la cuisse. Tandis que Joshua Brennan et Thibaud Flament conserveraient leur association dans la cage, les absences de Vergé et Meafou limitant les possibilités.

En troisième ligne, François Cros et Alexandre Roumat seront de la partie. À voir lequel de Théo Ntamack (en 8) ou Efrain Elías leur sera associé, face à une "backrow" anglaise en forme en ce début de saison. À noter qu'Anthony Jelonch et Mathis Castro-Ferreira pourraient faire leur retour sur le banc.

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Mallía tiendrait la corde à l'arrière

À la charnière, pas de surprise attendue. Antoine Dupont et Romain Ntamack devraient poursuivre leur association, indispensable pour lancer idéalement la campagne européenne des Rouge et Noir.

Derrière, Kalvin Gourgues pourrait retrouver une place de titulaire au centre, aux côtés de Tommaso Menoncello. L'Italien doit encore trouver ses repères au sein de la ligne de 3/4 du Stade et débuter dans une compétition qu'il connaît pourrait l'aider à trouver des automatismes. Ange Capuozzo et Teddy Thomas devraient occuper les ailes, même si Lebel est aussi dans le coup.

Enfin, Juan Cruz Mallía tiendrait la corde à l'arrière, même si Matias Remue représente une alternative jamais essayée encore en Champions Cup. L'objectif est clair pour Toulouse : une victoire, et 5 points.

TOULOUSE
1
Neti
2
Marchand
3
Merkler
4
Brennan
5
Flament
6
Cros
8
T. Ntamack (ou Elias)
7
Roumat
9
Dupont
10
Ntamack
11
Capuozzo
12
Gourgues
13
Menoncello
14
Thomas
15
Mallia (ou Remue)

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