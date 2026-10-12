TOP 14. 513 jours sans défaite : qui est ce solide casqué qui porte-bonheur au Stade Toulousain ?

Il a signé, ce dimanche soir face à Bayonne (45-34), sa 20e victoire consécutive en Top 14 sous le maillot du Stade Toulousain. Une série impressionnante, relevée par Canal+ en plein match.

Pour retrouver la trace d'une défaite du centre argentin Santiago Chocobares en championnat, il faut remonter au 17 mai 2025. Ce jour-là, le Racing 92 était venu s'imposer à Ernest-Wallon (35-37). Depuis, 513 jours se sont écoulés sans que Chocobares ne goûte à la défaite en Top 14.

Après Mallia et Chocobares, le Stade Toulousain mise sur une nouvelle génération d'Argentins qui commence à faire ses preuves

Plus fort encore : sur ces 20 succès, l'Argentin était systématiquement titulaire. Une donnée qui illustre son importance dans le système d'Ugo Mola, même si elle rappelle aussi que le centre ne dispute pas toutes les rencontres de championnat .

Reste que depuis deux saisons, le joueur originaire de Rufino a pris une nouvelle dimension sur les bords de la Garonne. Défenseur toujours rugueux, précieux pour gagner la ligne et capable de faire jouer après contact, le 3/4 bodybuildé (1m88 pour 100kg) apporte ce supplément de puissance indispensable à une ligne de trois-quarts particulièrement talentueuse.

Sur le banc en Champions Cup ?

Face à l'Aviron, Chocobares n'a pas forcément crevé l'écran. Une prestation solide, mais sans grand éclat, pour un joueur qui semblait peut-être payer son enchaînement de marathonien depuis le début de saison.

À l'approche de la Champions Cup, il pourrait donc être géré par le staff et débuter sur le banc sur le banc face à Exeter au profit de la paire Gourgues/Menoncello pour lui permettre de souffler un peu.

7,1 mètres de plus qu'Antoine Dupont par coup de pied : Maxime Lucu possède un avantage précieux pour l'UBB et le XV de France

D'autant que l'Argentin partira en novembre disputer la Nations Cup avec sa sélection nationale. Et qu'il convient évidemment de ne pas déjà cramer celui qui donne tant de son corps pour le Stade Toulousain. Et en est même devenu le porte-bonheur.