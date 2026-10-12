TOP 14. 513 jours sans défaite : qui est ce solide casqué qui porte-bonheur au Stade Toulousain ?

Il a signé, ce dimanche soir face à Bayonne (45-34), sa 20e victoire consécutive en Top 14 sous le maillot du Stade Toulousain. Une série impressionnante, relevée par Canal+ en plein match.
Pour retrouver la trace d'une défaite du centre argentin Santiago Chocobares en championnat, il faut remonter au 17 mai 2025. Ce jour-là, le Racing 92 était venu s'imposer à Ernest-Wallon (35-37). Depuis, 513 jours se sont écoulés sans que Chocobares ne goûte à la défaite en Top 14.Après Mallia et Chocobares, le Stade Toulousain mise sur une nouvelle génération d'Argentins qui commence à faire ses preuves
Plus fort encore : sur ces 20 succès, l'Argentin était systématiquement titulaire. Une donnée qui illustre son importance dans le système d'Ugo Mola, même si elle rappelle aussi que le centre ne dispute pas toutes les rencontres de championnat .
Reste que depuis deux saisons, le joueur originaire de Rufino a pris une nouvelle dimension sur les bords de la Garonne. Défenseur toujours rugueux, précieux pour gagner la ligne et capable de faire jouer après contact, le 3/4 bodybuildé (1m88 pour 100kg) apporte ce supplément de puissance indispensable à une ligne de trois-quarts particulièrement talentueuse.
Sur le banc en Champions Cup ?
Face à l'Aviron, Chocobares n'a pas forcément crevé l'écran. Une prestation solide, mais sans grand éclat, pour un joueur qui semblait peut-être payer son enchaînement de marathonien depuis le début de saison.
À l'approche de la Champions Cup, il pourrait donc être géré par le staff et débuter sur le banc sur le banc face à Exeter au profit de la paire Gourgues/Menoncello pour lui permettre de souffler un peu.
D'autant que l'Argentin partira en novembre disputer la Nations Cup avec sa sélection nationale. Et qu'il convient évidemment de ne pas déjà cramer celui qui donne tant de son corps pour le Stade Toulousain. Et en est même devenu le porte-bonheur.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'arbitre a été très complaisant avec le ST, mais genre vraiment.
L'essai de Dupont je ne comprends pas comment il peut être accepté, surtout quand on refuse l'essai du talonneur bayonnais.
J'ai aussi remarqué un avantage très long pour le ST.
Franchement ils doivent l'avoir mauvaise du cotés de Bayonne.
Je suis supporter toulousain et à mon sens les deux situations ne sont pas comparables car Dupont a aplati dans le mouvement alors que Martin a été plaqué et doit relacher son ballon.
Par contre un jaune pour Brennan (je crois que c'est lui) pour avoir tapé dans le ballon avec la main n'aurait pas été un scandale car ça ressemble à un acte d'antijeu.
On voit nettement Brennan essayer de ramener le ballon dans son camp. Le mouvement de sa main (en forme de cuillère) vers lui-même montre clairement qu'il essaie de récupérer le ballon et non de faire de l'anti jeu
Effectivement, cet article sur Chocobares est le cadre ideal pour parler du fameux complot toulousain qui expliquerait notamment ses 4 boucliers successifs que tout le monde jalouse.
Plus sérieusement, Dupont continuait de glisser au sol. Il n'était pas arrêté quand il a remonté son torse pour permettre à son coude de passer par dessus son corps et ainsi tendre son bras pour passer la ligne.
Lucas Martin, lui, était arrêté au moment où il s'est déployé pour passer la ligne. Il a marqué en deux temps contrairement à Dupont qui continuait de glisser.
l’essai de Carreras est plus semblable a celui de Dupont et a été justement accordé.
L'avantage que vous jugez long, il me semble que c'est sur le coup de Mallia qui se fait découper. on peut discuter de la faute, y-est-elle alors qu'il essaie de contrer, mais pas de la longueur de l'avantage, qui me semble normale vu que l'endroit de la faute doit être pris à la retombée du coup de pied.
Reste que le carton de Menoncello (et je suis supporter toulousain) aurait pu être plus sombre tellement il s'empale, heureusement pour lui qu'un autre toulousain vient plaquer mais c'est un heureux concours de circonstance pour lui plutôt qu'une circonstance atténuante.
J'aurais aimé revoir le plaquage de Capuozzo dans la foulée, qui me semble légal car pas de bascule, mais impressionnant, et ça me permet de souligner que pour son gabarit, il s'envoie vraiment bien en défense !