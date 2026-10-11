Leroy Carter blessé par un ''hip-drop'' : tout juste interdit, ce plaquage est-il déjà sanctionnable ?

Leroy Carter a quitté le terrain blessé lors du succès des All Blacks sur l'Australie (50-19) le samedi 10 octobre. D'après l'Otago Daily Times, l'ailier a subi une entorse sévère de la cheville lors de son essai en seconde période. Selon de nombreux observateurs, l'action ayant causé la blessure est un plaquage de Rob Valetini, qui peut être décrit comme un "hip-drop". Hasard malheureux du destin, ce genre de plaquage venait d'être interdit plus tôt dans la semaine par l'instance internationale?

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Une règle annoncée, pas encore en vigueur

Le mercredi 7 octobre, World Rugby a confirmé l'ajout du "hip-drop" à la loi 9.13, concernant les plaquages dangereux. La définition de ce type de plaquage désigne un plaqueur qui saisit le porteur du ballon, par le côté ou par derrière. Ensuite, il bascule ou laisse tomber son poids sur ses jambes pour amener l'adversaire au sol. Pouvant causer des graves blessures aux jambes, la sanction minimale prévue est une pénalité, mais peut aller jusqu'à un carton.

Malheureusement pour l'ailier des All Blacks, l'interdiction de ce plaquage n'est pas encore appliquée. Le match joué à l'Eden Park s'est disputé trois semaines avant l'entrée en vigueur, prévue le 1ᵉʳ novembre prochain. L'instance du rugby international précise que des travaux complémentaires doivent l'accompagner. Ils portent sur la décision arbitrale et sur les sanctions judiciaires.

Les lois générales s'appliquaient déjà

Le plaquage "hip-drop" n'était pas nommé dans la loi le 10 octobre, au moment de la rencontre. Pour autant, les lois générales interdisaient déjà les plaquages dangereux, dans leur globalité. Dans l'esprit de la règle, un arbitre pouvait donc sanctionner une action jugée dangereuse, selon les faits et le contexte. Aucune sanction n'a ciblé Rob Valetini au moment de son plaquage, qui n'a pas empêché Leroy Carter de marquer le cinquième essai de la rencontre, à la 66ᵉ minute de jeu.

En clair, la loi du 1er novembre rend l'identification et le traitement du hip-drop plus explicites et plus uniformes. Elle ne permet pas, à elle seule, d'affirmer qu'une action précise aurait dû être sanctionnée avant. Le plaquage subi par Carter reste donc à qualifier, selon l'interprétation de l'officiel de match. Il pourrait faire l'objet d'un examen complémentaire.

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Ce que l'on sait de l'action

Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, RugbyPass rapporte que le sélectionneur Dave Rennie a parlé d'un geste "de type hip-drop". Selon le même média, la tête pensante des All Blacks laisse la décision aux officiels. En attendant, Leroy Carter pourrait être absent pour plusieurs semaines. Sa durée d'indisponibilité pourrait être connue dans la semaine, alors que le joueur pourrait manquer la deuxième partie du Championnat des Nations.

Pour rappel, la Nouvelle-Zélande doit disputer un nouveau match contre l'Australie, ce samedi 17 octobre. Ensuite, les All Blacks se déplaceront en Europe. Lors de la phase automnale du Championnat des Nations, ils joueront en Écosse, le 7 novembre, au pays de Galles, le 14 novembre, et en Angleterre, le 21 novembre, avant un ultime match de classement.

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