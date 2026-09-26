Moins de rucks, davantage de jeu au pied : la recette des Springboks contre les All Blacks ressemble aussi à une force du XV de France

La série entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande s’est terminée sur un 3-1 pour les Springboks. Pourtant, les All Blacks ont marqué davantage d’essais, 17 contre 14, signé plus de franchissements, 35 contre 28, et manqué moins de plaquages. Leur rendement dans les 22 était supérieur, avec 3,5 points par entrée contre 2,6. La Nouvelle-Zélande paraissait plus dangereuse. Mais ça n'a pas suffi.

Six chiffres pour lire autrement un match

Du côté de Planet Rugby, c'est une autre grille de stats qu'il faut regarder : mètres gagnés au pied, faible nombre de rucks, ballons perdus, pénalités concédées, mètres gagnés sur les courses et entrées dans les 22. Selon le média anglophone, aucune rencontre étudiée dans le 6 Nations, le Nations Championship ou la série Springboks-All Blacks 2026 n’a vu le vainqueur perdre la majorité de ces six indicateurs.

L’idée la plus intéressante concerne les rucks. Plus une attaque enchaîne les points de fixation, plus elle offre à la défense des occasions de se replacer ou de gratter. L’Afrique du Sud a construit une partie de sa série sur l’inverse : davantage de jeu au pied, moins de risques avec le ballon et une pression territoriale produisant des possessions courtes près de la ligne.

Les Springboks ont occupé avant de punir

Sur quatre Tests, l’Afrique du Sud a tapé 94 fois dans le jeu courant contre 78 pour les All Blacks. Elle a concédé huit pénalités de moins, 35 contre 43, et perdu deux touches sur son propre lancer, contre huit côté néo-zélandais. Les mètres après contact étaient presque identiques, 1 387 contre 1 388. Mais les Springboks ont passé 210 minutes devant au score, contre 77.

Le quatrième choc résume cette mécanique. À Baltimore, l’Afrique du Sud menait 17-14 à la 48e minute lorsqu’une pénalité de mêlée lui a offert une touche près de la ligne. Malcolm Marx a marqué derrière le maul. Trois minutes plus tard, une séquence dans les 22 s’est conclue par Pieter-Steph du Toit. Douze points sans longue possession. Une leçon de réalisme, qui était autrefois la marque des All Blacks.

Et la France dans tout ça ?

Le XV de France offre un autre exemple. Lors du Tournoi 2026, les Bleus ont terminé en tête pour les mètres au pied avec 4 034, tout en conservant 65,3 % de leurs 32 coups de pied contestables. Douze de ces récupérations ont directement précédé un essai, alors qu’aucune autre nation n’en a obtenu plus de trois selon Planet Rugby. Pour rappel, les Français ont inscrit 30 essais.

Ce modèle suggère surtout que les statistiques offensives habituelles mesurent mal le chemin vers la zone de marque. Et à l’approche du France-Afrique du Sud de novembre au Stade de France, la comparaison devient savoureuse : deux équipes différentes, mais qui ont dominé plusieurs des mêmes colonnes discrètes.