VIDEO. L’instinct du Seven n’a pas disparu : Théo Forner mystifie l’UBB et fait exploser Aimé-Giral

Forner met le feu à Aimé-Giral

Il fallait à peine dix minutes à Théo Forner pour faire lever Aimé-Giral. Décalé par une longue passe de Braydon Ennor, l’ailier catalan choisit le pied plutôt que le duel frontal. Il envoie le ballon devant lui par-dessus, gagne la course puis efface le dernier défenseur bordelais, à savoir Penaud, avant d’aplatir. L’USAP prend alors les commandes d’un match qu’elle remportera finalement 38-25 face à l’UBB.

La première période de Forner aura pourtant un scénario assez improbable. Neuf minutes après son essai, il écope d’un carton jaune pour une obstruction sur Salesi Rayasi après le petit coup de pied de l’arrière bordelais. Et pendant son absence, Perpignan inscrit… 14 points, grâce à Diego Mascarenc puis Sama Malolo. Les Catalans mènent 21-13 à la pause malgré une forte domination territoriale girondine.

Un essai qui sent bon le rugby à 7

Le geste de Forner porte forcément la trace de ses années avec France 7. Dans un espace relativement ouvert, le Catalan ne cherche pas à battre son vis-à-vis uniquement sur sa vitesse. Son coup de pied transforme immédiatement le duel en course, puis lui permet d’attaquer un défenseur lancé vers son propre en-but. Le genre de situation que les joueurs de Seven mangent au petit-déjeuner.

À 24 ans, Forner possède d’ailleurs une médaille d’or olympique depuis Paris 2024. Cette année-là, avant les Jeux, il avait inscrit 29 essais sur le circuit mondial. Une blessure au genou contre les Fidji avait ensuite écourté son tournoi olympique, mais son nom figure bien parmi les champions français.

Son début de Top 14 2026-2027 montre que cette capacité à créer du danger dépasse largement cette seule action. Avant de recevoir Bordeaux, Forner comptait déjà deux essais. Face à Castres, lors de la deuxième journée, il avait surtout parcouru 142 mètres ballon en main et signé deux franchissements, deux références du match côté catalan.

L’USAP possède une vraie arme derrière

Son essai contre Bordeaux porte désormais son total à trois réalisations en quatre journées. Mais l’intérêt dépasse le compteur. Forner offre à Perpignan un joueur capable d’exploiter un ballon imparfait, d’occuper plusieurs postes dans le fond du terrain et surtout de transformer quelques mètres d’espace en occasion nette.

Cette victoire permet surtout à l’USAP d’atteindre neuf points après quatre journées et de rester invaincue à Aimé-Giral. Après le 43-29 passé à Castres, les Catalans viennent cette fois de faire tomber les doubles champions d’Europe. Et au milieu de ce début de saison prometteur, l’accélération de Forner à la 10e minute ressemble déjà à l’une des images de ce début d'exercice.