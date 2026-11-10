Une nouvelle règle, un carton jaune et un joueur blessé : le plaquage « hip-drop » d’Angus Bell montre ce qui change dans le rugby

Une nouvelle règle et déjà un cas concret qui fait parler. Dimanche, lors de la victoire de l'Angleterre face à l'Australie (45-22), le pilier Angus Bell a écopé d'un carton jaune pour un plaquage « hip-drop » sur Immanuel Feyi-Waboso.

Touché à la cheville droite, l'ailier anglais n'est pas revenu après la pause. Lundi, Sky Sports annonçait son forfait pour la suite du Championnat des Nations. De quoi remettre sur la table cette technique dangereuse, officiellement interdite depuis le 1er novembre.

Qu'est-ce qu'un plaquage « hip-drop » ?

Le principe consiste à saisir un adversaire de côté ou par derrière, à pivoter autour de lui avant de laisser tomber son poids sur ses jambes. Un geste particulièrement risqué pour les chevilles et les genoux. Pour tenter de l'éradiquer, World Rugby a modifié la règle 9.13, qui encadre les plaquages dangereux.

Mais tous les plaquages où un défenseur tombe derrière son adversaire ne sont pas sanctionnés. L'instance internationale distingue désormais trois niveaux selon le mouvement effectué et l'importance du contact avec les membres inférieurs.

Trois niveaux, du jeu qui continue au carton rouge

Premier cas : le plaqueur saisit son adversaire et glisse au sol sans basculer autour de lui ni faire retomber son poids sur ses jambes. Le geste reste légal. Deuxième situation : le défenseur pivote, mais le contact avec les membres inférieurs demeure minime. Cette fois, c'est pénalité.

Le troisième niveau concerne les contacts plus importants avec les jambes. Un carton jaune ou rouge devient alors possible. Les arbitres doivent notamment évaluer le contrôle du plaqueur, sa vitesse, une éventuelle perte des appuis et l'importance de la chute sur le membre touché. Les gestes intentionnels les plus graves peuvent entraîner un rouge définitif.

Pourquoi Bell a-t-il reçu un jaune ?

À Twickenham, le carton infligé à Angus Bell entre dans cette troisième catégorie. Mais les comptes rendus ne détaillent pas précisément les critères ayant conduit les officiels à privilégier le jaune plutôt que le rouge.

Et la blessure de Feyi-Waboso ne suffit pas, à elle seule, à déterminer la couleur du carton. L'arbitre doit apprécier la dangerosité du geste et ses circonstances. Une nuance essentielle pour comprendre cette nouvelle réglementation, qui pourrait rapidement refaire parler d'elle sur les terrains du Top 14 comme à l'international.