Dupont à l’ouverture, Alldritt et Marchand de retour ? Les choix forts qui se dessinent pour le XV de France face à l’Afrique du Sud

À trois jours du choc contre l'Afrique du Sud, les premières tendances se précisent du côté de Marcoussis. Et Fabien Galthié pourrait réserver quelques surprises au moment de dévoiler sa composition mercredi. Selon les informations de L'Équipe et de Midi Olympique, Grégory Alldritt et Julien Marchand se dirigeraient vers une titularisation. Mais c'est surtout la charnière qui pourrait connaître un sacré chamboulement.XV DE FRANCE. « Toto a retrouvé son meilleur niveau » : Dupont impressionne à l'étranger, Erasmus se méfie
Dupont en 10, Lucu en 9 : la surprise du chef ?
Privé de Ntamack, Jalibert, Ramos et Hastoy, Galthié doit bricoler à l'ouverture. Si Maxime Lucu semblait tenir la corde après avoir remplacé Ntamack contre les Fidji, les chasubles de l'entraînement de mardi ont livré une autre indication : Dupont portait le numéro 10, Lucu le 9. Un repositionnement qui permettrait au Bordelais de conserver ses habitudes derrière les regroupements.
Reste que Midi Olympique privilégie toujours Lucu à l'ouverture dans sa composition probable. Les deux hommes pourraient également alterner selon les séquences. Une possibilité intéressante pour varier les lancements et compliquer la lecture défensive des Springboks, mais qui demanderait des automatismes rapidement assimilés.
Alldritt et Marchand pour répondre au défi physique
Devant, le retour annoncé de Grégory Alldritt constitue l'autre grosse information. Le Rochelais, dont la dernière sélection remonte au 22 novembre 2025, retrouverait son numéro 8. François Cros glisserait alors sur un côté de la troisième ligne, aux côtés de Cameron Woki. De quoi remettre un spécialiste du poste au cœur du combat.
Julien Marchand devrait également retrouver le talonnage après son retour à la compétition avec Toulouse contre Clermont. Son expérience en conquête et son activité dans les rucks seraient précieuses face aux doubles champions du monde. Maxime Lamothe pourrait ainsi sortir de la feuille de match, Peato Mauvaka étant pressenti sur le banc.VIDEO. « Tu me bats » : Dupont devant Galthié, le passage de témoin symbolique entre deux générations de numéros 9 du XV de France
Peu de changements derrière, Despérès sur le banc ?
Pour le reste, la continuité semble privilégiée. La paire Moefana-Gourgues pourrait être reconduite, comme le triangle arrière Bielle-Biarrey, Grandidier-Nkanang et Attissogbe. Dans la cage, Guillard et Verhaeghe conserveraient la confiance du staff. Le jeune Axel Despérès pourrait, lui, découvrir le banc international.
Galthié devrait donc miser sur davantage d'expérience devant, tout en envisageant une charnière inédite. Un équilibre à trouver face aux champions du monde, dont la puissance avait fait mal aux Bleus en novembre 2025. Réponse mercredi à 11 heures, lors de l'annonce officielle.
Aldritt en 8, alors qu'il est hors de forme? Galtier et ses choix souvent surprenants...
Plus beaucoup d'autres choix avec un 3ème ligne qui tombe par semaine.
3ème ligne c'est pas le poste où on ne sort pas de mauvais éléments, on a une bonne école en France.
Matiu, Timo, Déliance, Baudonne, Tixeront, Capilla, et il y en a encore.
c'est plutot en pillier droit et n5 qu'il ne faut pas que sa casse
Capilla est déjà sur le banc, Tixeront il aurait pu le prendre effectivement. Les autres c'est aucune expérience en équipe de France hormis Matiu qui n'a pas l'air en meilleure forme qu'Alldritt en ce moment.
En #8 j'ai surtout été surpris que Tanga n'ait pas été appelé pour la tournée, mais le staff a sans doute ses raisons.
Belle idée, pour perdre un de tes deux 9 faces au Sud-Af qui ont déjà l'habitude de taper fort dans la zone du 10. Quitte à ne pas faire confiance à tes ouvreurs de métiers encore disponible (Carbonnel et Desperes, tu les convoques pourquoi alors) ou ceux que tu laisse en club et qui ont déjà des caps (Belleau et Berdeu)
Nan tu prends le risque de mettre Lucu et Dupont, les deux ont déjà prouvé la maitrise du poste. Mais je ne les exposerait pas sur un match d'une compétition en bois juste avant la coupe du monde.
J'espère juste que si c'est vraiment cette charnière qu'il aligne et bah qu'à la fin du match il n'y a pas de casse.
Dupont portait le 10 dans le dos lors de l'entrainement, mais sur toutes les phases jeu derrière les gros, c'est Lucu qui se positionnait ouvreur et Toto en premier relayeur. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à de multiples permutations, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et reste à savoir si l'un ou l'autre aura le droit d'écarter et n'aura pas pour consignes de retomber dans un jeu restrictif, principalment basé sur l'occupation au pied...