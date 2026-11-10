48 min 21 s de jeu effectif : Vannes a poussé l'UBB dans un combat physique exceptionnel

On savait que Vannes et Bordeaux-Bègles étaient capables de faire vivre le ballon. Mais dimanche, à la Beaujoire, les deux formations ont poussé le curseur particulièrement loin. Selon les données d'AIA Sport relayées par Midi Olympique, leur confrontation, remportée 23-14 par les Bretons, a offert 48 minutes et 21 secondes de temps de jeu effectif. Un chiffre impressionnant qui mérite qu'on s'y attarde.

Près de 12 minutes de plus que la moyenne !

Pour mesurer la performance, il suffit de regarder la moyenne du Top 14 cette saison : 36 minutes et 31 secondes. Soit une différence de 11 minutes et 50 secondes ! Concrètement, les acteurs ont passé près d'un tiers de temps supplémentaire à jouer par rapport à une rencontre habituelle du championnat.

Et le chiffre dépasse même les 47 minutes et 35 secondes enregistrées lors du choc UBB–Toulouse en mars dernier (44-20), alors présentées comme un record par L'Équipe. Soit 46 secondes supplémentaires ! De quoi situer la performance vannetaise, même sans confirmation d'un nouveau record absolu.

Vannes a imposé son rythme aux Bordelais

Le plus remarquable reste la capacité des Bretons à imposer leur jeu. Avec plus de 25 minutes de possession et 16 minutes et 31 secondes d'occupation dans le camp adverse, le RCV a longtemps confisqué la gonfle à l'UBB. Une manière d'obliger les visiteurs à multiplier les séquences défensives.

Mais une telle intensité réclame des ressources physiques considérables. Selon Rugbyrama, 27 minutes de jeu effectif avaient déjà été disputées en première période. Pourtant, malgré cette débauche d'énergie et une domination territoriale marquée, Vannes ne menait que 7-6 à la pause. La défense girondine avait tenu bon.

Une fin de match qui en dit long

C'est finalement après l'heure de jeu que les Bretons ont trouvé la faille grâce à Santiago Medrano. L'UBB a bien inscrit un essai en toute fin de rencontre, mais les Vannetais ont eu le dernier mot par Inia Tabuavou, après avoir choisi de continuer à jouer plutôt que d'envoyer le ballon en touche.

Cette victoire pourrait compter dans la saison du promu. Parce qu'au-delà des quatre points, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont démontré leur capacité à maintenir une grosse intensité jusqu'au bout face à l'un des cadors du championnat. Une donnée encourageante pour la suite, même si reproduire pareille débauche d'énergie chaque week-end sera une autre histoire.