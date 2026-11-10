XV DE FRANCE. « Dupont va adorer » : pourquoi l'association avec Lucu en 10 pourrait fonctionner face aux Boks

Maxime Lucu face aux Springboks avec le numéro 10 dans le dos ? Après la blessure de Romain Ntamack contre les Fidji (54-17), l'hypothèse prend de l'épaisseur. Entré à l'ouverture samedi, le Bordelais pourrait être reconduit vendredi face aux doubles champions du monde. Une option qui séduit Christophe Laussucq, son ancien entraîneur à l'UBB pendant trois saisons. Dans un entretien accordé au Midi Olympique, le technicien explique pourquoi cette association pourrait fonctionner.

Un numéro 9 qui possède déjà les réflexes d'un 10

Pour Laussucq, le choix de Lucu serait le plus fiable compte tenu des absences. À Bordeaux, le staff avait d'ailleurs déjà envisagé de l'installer à l'ouverture. Mais son importance à la mêlée avait finalement pesé dans la balance. Avec Antoine Dupont à ses côtés, le problème ne se pose plus vraiment.

Car selon lui, passer du 9 au 10 offre un avantage assez méconnu : davantage de temps pour observer la défense. Quand le demi de mêlée doit constamment surveiller les rucks et accélérer les sorties de balle, l'ouvreur peut prendre du recul. Après une transmission, il dispose de quelques secondes pour analyser le placement adverse et anticiper la prochaine séquence.

Le véritable danger se situe en défense

Mais face aux Springboks, le défi sera surtout physique. Un numéro 10 constitue souvent une cible privilégiée sur les premiers temps de jeu, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un demi de mêlée repositionné. Les Sud-Africains pourraient chercher à envoyer leurs gros porteurs dans le couloir de Lucu, histoire de tester sa résistance et de mobiliser les défenseurs autour de lui.

Laussucq se montre pourtant rassurant. Il décrit le Bordelais comme un excellent plaqueur, capable de répondre au défi malgré son gabarit. Le véritable ajustement pourrait davantage concerner le jeu au pied. Un 9 recherche souvent la pression sur l'adversaire, tandis qu'un 10 doit aussi trouver de la longueur pour occuper le terrain. Sans oublier les coups d'envoi, exercice spécifique qui demande des automatismes.

Dupont devra aussi accepter de partager les commandes

Reste un aspect essentiel : la communication. Deux demis de mêlée de formation peuvent parfaitement cohabiter, à condition de définir leurs responsabilités. Laussucq insiste sur l'importance d'un ouvreur capable de donner rapidement ses consignes, pour permettre à Dupont de se concentrer sur la vitesse des sorties de balle.

Le Français estime même que le capitaine tricolore prendra plaisir à évoluer avec Lucu. Mais celui-ci devra trouver sa place sans empiéter sur le rôle prépondérant de Dupont dans l'animation des Bleus. Un équilibre délicat, face à une défense sud-africaine réputée pour sa pression. Les deux hommes ont déjà travaillé cette association à Marcoussis et l'ont expérimentée contre les Fidji. Reste à savoir si Fabien Galthié leur confiera les clés face aux champions du monde.