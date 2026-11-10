France U20 avec Élissalde, Latrasse et Senga Kouo, mais aussi des pépites de Pro D2 pour défier l’Italie

Voie royale vers la professionnalisation, l’équipe de France U20 fait éclore chaque saison de jeunes joueurs sur le devant de la scène.

Si elle se contente de tirer parti du travail effectué en club, il convient de souligner que le niveau affiché lors des rencontres internationales est naturellement plus proche de celui des professionnels, offrant une expérience formatrice à la jeunesse qui rêve de fouler les pelouses professionnelles.

Cédric Laborde vient de convoquer 26 éléments pour préparer le match amical face à l’Italie, prévu ce vendredi à Parme : l’occasion, donc, de découvrir ou redécouvrir certains des talents de demain.

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Élissalde et Senga Kouo en grande forme

Deux joueurs en vue de ce début de saison, le Rochelais Sacha Élissalde et le Palois Joachim Senga Kouo, figurent parmi les 26 Bleuets convoqués par Cédric Laborde. L’équipe de France des moins de 20 ans affrontera l’Italie en match amical, vendredi 13 novembre à Parme (19h30).

Après un premier rassemblement fin octobre à Marcoussis, le sélectionneur remet son groupe en route. Il a notamment retenu Élissalde, dont la percée a fait basculer la victoire de La Rochelle face à Bayonne dimanche (22-18), ainsi que Senga Kouo, élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations U20 l’hiver dernier. Ce dernier a inscrit son premier essai avec Pau samedi, lors de la large victoire contre Perpignan (63-26).

Pour Laborde, cette rencontre doit servir de test : niveau collectif, niveau individuel et avancement du projet. Il explique avoir composé la liste à partir des performances en club depuis la reprise.

Le Groupe des U20 pour le match contre l'Italie vendredi 19h30 🔽 https://t.co/fOf7KDwjUV — Scouts Jeunes (@Scouts_jeunes) November 9, 2026

Un groupe encore peu expérimenté chez les pros

Dix joueurs de la liste n’ont encore jamais foulé la pelouse en match professionnel avec leur club : Antonio Ratavo (Montpellier), Rafaël Gallardo (Toulouse), Arthur Haddad (Colomiers), Mathis Locatelli (Oyonnax), Alban Portat (Toulouse), Mathis Capus (Toulouse), Andrea Azzolin (Toulon), Martin Meyer (Clermont), Axel Mirande (Toulouse) et Tyreese Robin (Grenoble).

À l’inverse, Sacha Élissalde (La Rochelle), Louis Vermeulen (Clermont), Baptiste Lenoir (Provence Rugby) et Nathan Coutin (Grenoble), entre autres, sont ceux qui apparaissent le plus régulièrement chez les professionnels. Nous reviendrons en détail sur leurs statistiques dans la seconde partie de cet article.

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Baptiste Lenoir, le talisman de Provence

Si la liste compte des profils encore inconnus du monde professionnel, Baptiste Lenoir fait figure d’exception. Avec 330 minutes disputées sous le maillot de Provence Rugby depuis la reprise de la Pro D2, le centre s’est rapidement imposé comme un élément à part entière de l’effectif.

Et pour cause, les hommes de Philippe Saint-André n’ont connu aucune défaite lorsqu’il figurait sur la feuille de match.

Sa production offensive est déjà conséquente : trois essais (15 points), deux passes décisives et huit franchissements en 35 ballons portés, pour 156 mètres parcourus et neuf défenseurs battus.

Moins spectaculaire mais tout aussi précieux, son apport défensif se mesure à ses 49 plaquages tentés, dont 37 réussis, avec deux plaquages dominants et un ballon récupéré.

Propre dans le jeu (une seule pénalité concédée, aucun carton) et sans la moindre erreur de passe (21 transmissions réussies, 100 % de réussite), Lenoir affiche un profil complet, qui devrait faire de lui l’un des atouts du groupe face à l’Italie.