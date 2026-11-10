"Montrer l’exemple devant, ça embarque toujours les trois-quarts" : les clés de la victoire du Stade Toulousain face à Clermont

À Toulouse, on ne retiendra que la victoire glanée avec une pléiade d’espoirs face à Clermont lors de cette 9ᵉ journée de Top 14.

Amputé par de nombreuses blessures, le Stade Toulousain a fait confiance à sa jeune garde pour glaner un précieux succès pour ce premier doublon de la saison.

Un bilan satisfaisant pour le champion de France, qui conserve la première place au classement, grâce à un succès qui s’est construit avec le pragmatisme de ses avants.

TOP 14. Encore 2 nouveaux blessés (grave ?) et le Stade Toulousain ouvre la piste d'un joker médical

Clermont pénalisé 8 fois en mêlée

Bien loin du rugby d’antan, le jeu pratiqué aujourd’hui, placé sous le signe de l’évitement, n’en reste pas moins enraciné dans ses valeurs de combat.

Un match de rugby se gagne toujours devant, et ce ne sont assurément pas les Toulousains qui diront le contraire. Face aux hommes de Christophe Urios, ils ont mis un point d’honneur à dominer les phases statiques.

En mêlée, le huit de devant a concassé les Auvergnats, obtenant par huit fois les faveurs de l’arbitre, avec pourtant un paquet d’avants tout juste plus léger (115 kg de moyenne par joueur contre 116 pour Clermont).

Repositionné en deuxième ligne, Joël Merkler, habituel droitier, tire un constat plein de sens en marge de la rencontre, comme mentionné dans les colonnes de Rugbyrama.

"Comme tous les matchs de rugby, on savait que ça allait se jouer devant, d'autant plus avec une ligne de trois-quarts très jeune, avec peu d'expérience mais beaucoup de volonté comme vous avez vu. Montrer l'exemple devant, ça embarque toujours les trois-quarts."

Joël Merkler (Rugbyrama)

NOTES du stade Toulousain suite à la victoire face à Clermont selon Rugbyrama. (avec l'actu de l'EDF j'avais oublié) 🔴 15. Lucien Richardis : 5,5/10 🟠 14. Teddy Thomas : 6/10 🔴 13. Lukas Amati : 5,5/10 🟠 12. Lucas Vignères : 6/10 🟢 11. Célian Pouzelgues : 7/10 🟠 10. Valentin Delpy : 6/10 🟢 9. Simon Daroque : 6,5/10 🔴 21. Nathan Llaveria : 5/10 🔴 8. Théo Ntamack : 6/10 🔴 7. Alexandre Roumat : 5,5/10 🟢 6. Jack Willis : 7/10 🟠 5. Joël Merkler : 6,5/10 🔴 4. Roméo Bonnard-Martin : 5,5/10 🟢 3. Paul Mallez : 8/10 🟢 2. Julien Marchand : 7/10 🟠 1. Cyril Baille : 6,5/10 C'est la trève, elle va faire du bien aux joueurs qui ont été sur sollicité à cause des blessures. #stadetoulousain #STASM — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_toulous1) November 9, 2026

9 retours après la trêve ?

Si voir l’infirmerie se vider d’un seul trait après la fenêtre internationale relève de l’utopie, de nombreux éléments sont, selon le Stade Toulousain, en phase de réathlétisation.

Pour Clément Vergé, difficile de savoir dans quel état est son genou après sa rupture du ligament croisé en septembre dernier. Pourtant, c’est bien de ce retour que les Rouge et Noir auraient le plus besoin, eux qui ont perdu coup sur coup Emmanuel Meafou, Thibaud Flament et Joshua Brennan.

Pour le dernier cité, victime d’une déchirure musculaire à un mollet, la présence en fin d’année ne semble pas à exclure.

Aucune information n’est officialisée par Toulouse, mais au regard des blessures, Anthony Jelonch et lui pourraient postuler pour le prochain bloc de Top 14, ponctué notamment par la deuxième journée de Champions Cup.