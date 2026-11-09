Quatre joueurs prolongés, deux départs qui se profilent dont celui de Hugo Trouilloud, Grenoble annonce du changement

Le mercato estival est encore loin, mais le FC Grenoble n'a pas attendu pour préparer l'avenir. Alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat, le club isérois a décidé de prendre les devants en sécurisant une partie de son effectif.

Une stratégie qui s'accompagne toutefois de quelques incertitudes, puisque deux départs pourraient notamment marquer le prochain exercice grenoblois.

Celui de Barnabé Couilloud notament acté, lui qui rejoindra Perpignan la saison prochaine.

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Quatre joueurs verrouillés jusqu'en 2029

Le FC Grenoble a officialisé, les prolongations de quatre joueurs : Josh Thompson, Zack Gauthier, Cameron Holt et Giorgi Pertaia.

Les quatre avants se sont engagés pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2029. Une première vague de prolongations qui concerne directement le pack isérois, avec des profils et des parcours différents.

Parmi eux, Zack Gauthier, formé au club et arrivé au FCG en 2016, poursuit son histoire avec les Rouge et Bleu. De son côté, Giorgi Pertaia, débarqué de Chambéry en 2024, s'est progressivement imposé comme un élément important du secteur de la mêlée. L'Australien Cameron Holt, arrivé comme joker médical en 2024, et le Fidjien Josh Thompson complètent cette liste de joueurs désormais liés à Grenoble sur le long terme.

Le club n'a d'ailleurs pas limité ses efforts à son effectif professionnel. Jérôme Villegas, l'entraîneur des avants arrivé en janvier 2026, a lui aussi prolongé son contrat, jusqu'en juin 2028.

Hugo Trouilloud sur le départ ?

Dans le sens des départs, le dossier Barnabé Couilloud est déjà réglé. En fin de contrat en juin 2027, le demi de mêlée de 29 ans a donné son accord à l'USAP pour rejoindre le Top 14 la saison prochaine, une information rapportée par Le Dauphiné Libéré.

Un départ important pour Grenoble, puisque le Lyonnais s'était imposé comme l'un des leaders du groupe, avec notamment neuf rencontres disputées en championnat cette saison au moment de l'annonce.

Mais un autre dossier pourrait rapidement s'inviter dans les discussions : celui de Hugo Trouilloud. Toujours selon Le Dauphiné Libéré, le départ de l'arrière-ailier grenoblois serait probable à l'issue de la saison.

À 23 ans, le joueur dispute son cinquième exercice professionnel avec son club formateur, qu'il a rejoint en 2018, après avoir été formé à la Bièvre Saint-Geoirs.

Et ses prestations ne passent pas inaperçues. Cette saison, Trouilloud a disputé trois rencontres de Pro D2 et inscrit quatre essais.

Capable d'évoluer aussi bien à l'aile qu'à l'arrière, il représente un profil polyvalent que Grenoble pourrait donc perdre à son tour. Après le départ de son frère Romain vers Provence Rugby la saison dernière, une nouvelle page pourrait se tourner pour la famille Trouilloud, même si aucune destination n'est connue à ce stade pour Hugo.