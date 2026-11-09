Castres sur la piste d’un géant bayonnais et international argentin à 18 reprises, pour la saison prochaine ?

Alors qu’ils connaissent un début de saison délicat, les Castrais pourraient bien perdre quelques éléments clés à l’issue de l’exercice.

Parmi les noms qui reviennent lorsqu’on évoque les départs, celui de Tom Staniforth. L’international français (4 sélections) pourrait quitter le Tarn à l’été prochain.

Sollicité notamment par Lyon et Bayonne, le natif de Canberra pourrait être remplacé par un colosse bien connu de l’élite française : Lucas Paulos.

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Lucas Paulos une recrue parfaite ?

Si Lucas Paulos venait à rejoindre le Tarn, comme l'apprend Rugbyrama, il s’inscrirait dans une longue tradition argentine à Castres, de Mauricio Reggiardo à Benjamín Urdapilleta, sacré champion de France en 2018 notament.

Au dela de la symbolique cette arrivée apparait comme une vraie opportunité de marché. En fin de contrat avec Bayonne en juin prochain, le deuxième ligne pourrait trouver à Castres l’occasion de se relancer.

En effet, il n’a plus porté le maillot des Pumas depuis septembre 2025, mais à 28 ans, il peut encore nourrir des ambitions internationales.

Un profil qui tombe à point nommé pour combler le possible départ de Tom Staniforth, d’autant que le joueur affiche un rendement défensif remarquable, comme l'actuelle poutre du paquet d'avants tarnais.

Lucas Paulos prolonge son aventure au club ! 🫡 L'international argentin de 26 ans, arrivé la saison dernière, sera Bayonnais pour deux années supplémentaires jusqu'en 2027 ! ➕2️⃣ #Top14 #rugby https://t.co/FyBUeCBio9 — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) October 16, 2024

Lucas Paulos en chiffre

Lucas Pualos a réalisé une saison 2025-2026 solide, marquée par un engagement défensif remarquable. Avec 148 tentatives de plaquage dont 114 réussis, dont 11 dominants, il s’impose comme un pilier du système défensif de Bayonne, et c’est semble-t-il toujours le cas cette saison, lui qui affiche un rendement déjà convaincant après seulement 283 minutes de jeu (58 plaquages, 2 offensifs).

Il a également gratté 4 ballons en défense. Offensivement, il a porté le ballon à 59 reprises pour 74 mètres parcourus, dont 58 après contact, ce qui illustre sa capacité à avancer dans le combat. Il a battu 2 défenseurs et inscrit 2 essais, soit 10 points au total pour la saison dernière.

En touche, il a été irréprochable, avec 14 prises sur 14 lancés. Seule ombre au tableau : 16 pénalités concédées, même si son sens de la discipline reste intact, puisqu’il n’a reçu aucun carton jaune ni rouge.