Un ancien Toulonnais de 144 kg titulaire, Kolisi capitaine et Feinberg-Mngomezulu à l'ouverture : la composition des Springboks face aux Bleus

Face aux Bleus, Rassie Erasmus n'a pas prévu de changer ses plans. Et pour cause, le sélectionneur sud-africain n'a effectué qu'un seul changement par rapport à l'équipe qui a affronté l'Italie lors de la 4e journée du Nations Championship 2026.

Le XV de départ reste, lui, inchangé. Siya Kolisi guidera les siens au Stade de France, vendredi, accompagné notamment de l'étincelant Sacha Feinberg-Mngomezulu.

Le banc sera composé de seulement deux trois-quarts, dont Cobus Reinach, l'ancien Montpelliérain.

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Cobus Reinach sur le banc face au XV de France

Après leur large succès face à l’Italie (66-7), les Springboks abordent le choc contre le XV de France avec un groupe quasiment inchangé. Rassie Erasmus n’a procédé qu’à une seule modification dans son XV de départ, avec la titularisation de Wilco Louw, ancien Toulonnais (2019), en première ligne à la place de Thomas du Toit.

Le pilier droit des Stormers, qui tutoie les 150 bâtons (144 kg), reste sur une entrée convaincante face à la Squadra Azzurra, ponctuée notamment d’un essai. Il fêtera ainsi sa 37e sélection face aux Bleus.

Autre changement notable, l’ancien Montpelliérain Cobus Reinach prend place sur le banc, tandis qu’Eben Etzebeth, pourtant de retour dans le groupe, ne figure pas sur la feuille de match.

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Rassie Erasmus has opted for consistency, making only two changes to the #Springboks match-23 to face France in Paris on Friday - more here: https://t.co/QIZMGBmzkE #ForeverGreenForeverGold https://t.co/fYQG1jYOOM — Springboks (@Springboks) November 9, 2026

Sacha Feinberg-Mngomezulu l'arme fatale des Springboks

Auteur de 29 points face à l'Italie, dont un essai, Sacha Feinberg-Mngomezulu sera également de la partie. Un joueur que les Bleus avaient eu le plaisir de découvrir un soir de novembre 2025, lorsque l'ouvreur avait semé la zizanie dans les rangs tricolores.

Un élément qui nécessitera forcément une attention particulière, d'autant que l'insaisissable ouvreur des Stormers est en très grande forme et sort d'une saison en club particulièrement aboutie.

Offensivement, le joueur s'est particulièrement illustré avec 169 points inscrits, 10 essais et 21 franchissements. Très actif ballon en main, il a réalisé 135 courses pour 836 mètres parcourus, battu 57 défenseurs et gagné 140 mètres après contact. Il s'est également montré précieux dans l'animation du jeu avec 5 passes décisives et une excellente précision de passe de 97 %. Face aux perches, il affiche 17 pénalités et 34 transformations réussies.

Défensivement, il comptabilise 112 plaquages, 6 ballons récupérés et seulement un carton jaune sur l'ensemble de ses prestations.