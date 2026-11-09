Boudehent forfait, Staniforth titulaire ? : une troisième ligne inédite pour le XV de France face aux Springboks ?

C’est une nouvelle indisponibilité dont le XV de France se serait assurément passé pour affronter les doubles champions du monde en titre.
Après le forfait attendu de Romain Ntamack, blessé face aux Fidji, Paul Boudehent doit lui aussi renoncer à participer au prochain match de la Nations Championship 2026.
Pour le remplacer, plusieurs options existent, mais cela nécessitera de réorganiser le paquet d’avants, secteur ô combien important face aux hommes de Rassie Erasmus.Épaules en titane, bras de videur : Jelonch/Boudehent, une garde rapprochée sur-mesure pour le XV de France
Capilla, Guillard, Ollivon ou Alldritt ?
Les choix paraissent de plus en plus restreints. Bien que la qualité de l’effectif soit toujours aussi importante, les absences commencent à peser lourd dans la balance.
Oscar Jégou, Paul Boudehent, Anthony Jelonch, Lenni Nouchi ou encore Marko Gazzotti sont tous blessés et manqueront donc le match face aux Springboks.
L’occasion pour certains de s’illustrer en troisième ligne face à ce qui se fait de mieux au monde. Face à l’Afrique du Sud, Fabien Galthié pourrait privilégier un repositionnement à l’aile de la troisième ligne de François Cros, pas vraiment en réussite avec le numéro 8 dans le dos contre les Fidji.
Cela laisserait le champ libre à deux profils, Grégory Alldritt et Mickaël Guillard. Le premier cité, réserviste face aux Fidjiens, pourrait occuper une place sur le banc des remplaçants, à moins d’être titulaire, un peu à la surprise générale puisqu’il n’a plus joué sous le maillot bleu depuis bientôt un an.Carbonel, Despérès et Le Brun : qui pour guider le XV de France face aux Springboks en l'absence de Ntamack?
Si Mickaël Guillard devait être le numéro 8 du XV de France, alors la réorganisation de la deuxième ligne pourrait sourire à Tom Staniforth, qui passerait en numéro 5.
Enfin, les options Charles Ollivon et Esteban Capilla sont plausibles, d’autant que les deux ont effectué des entrées remarquées lors de la 4e journée de la Nations Championship.
Quelle que soit l’option choisie par le sélectionneur Fabien Galthié, il y a de grandes chances de voir une troisième ligne inédite face aux champions du monde en titre, vendredi au Stade de France.
Merci Lyon ❤️ Le #XVdeFrance aura besoin de votre soutien vendredi prochain au Stade de France contre l’Afrique du Sud 🇫🇷🇿🇦 Vos places pour la 5ème journée du Nations Championship sont disponibles 🎫 https://t.co/JIF283Gw0r https://t.co/YRGVDryGnF— France Rugby (@FranceRugby) November 8, 2026
Peser face aux Springboks : l’impératif du paquet d’avants
Leur réputation n’étant plus à faire, les Springboks vont défier le XV de France avec un paquet d’avants toujours aussi robuste, où Siya Kolisi, l’ancien Racingman, est d’ailleurs le plus frêle parmi les titulaires (1m89 et 104 kg).
En ce sens, la piste Grégory Alldritt pourrait plaire au sélectionneur et permettrait de conserver Mickaël Guillard en deuxième ligne, chose qui, en l’absence d’Emmanuel Meafou, s’avérera très précieuse.
Lors de la dernière confrontation face aux hommes de Rassie Erasmus, Fabien Galthié avait aligné Jelonch, Boudehent et Guillard en troisième ligne, avant de faire entrer Oscar Jégou.
Bref, des choix qui semblent orientés vers une seule et même problématique : comment répondre à la puissance imposée par les Springboks ? Pour l’heure, personne ne semble avoir de réponse.
Seule la peur de prendre une fessée pourra transcender nos Bleus...sans pour autant espérer une victoire.
D'ailleurs lors de ce match il me semble que Guillard est sorti blessé en cours de martch.
Je crois qu on a toujours pas compris qu en cherchant a dominer physiquement les boks on y arrivera pas. Repondre au defi oui mais jouer avec nos armes en les forcant a beaucoup se deplacer. Maintenir Guillard en 5 en l absence de Meafou est une necessite donc je pencherai pour une 3 eme ligne Cros-Ollivon-Woki avec Aldritt et Duguid sur le banc pour densifier le pack en fin de match
Contre les Bocks, si tu n'es pas au même niveau que leurs avants, tu n'existes pas.
Voir les résultats des AB contre eux,
Les AB possédant les meilleurs lignes arrières au niveau mondial, la France étant dans le top 3 dans ce domaine malgré les blessés.
"si les avants sont incapables de déménager les pianos, les lignes arrières ne peuvent pas en jouer"
c´est clair mais il faut surtout qu´on evite de leur rendre les ballon et qu´on les bouges sur nos phases offensives. ca veut dire avoir des soutients rapides et solides et sortir les ballon hyper vite pour les forcer a courir. si nos ballons sont ralenti on est foutu. on c´est fait retourner quelques ruck face aux fidji si on fait la meme chose face aux boks on va manger la feuille de match.
Relis bien mes propos j ai bien parle de rivaliser mais avec nos absents devant vouliir essayer de prendre le dessus sur eux c est voue a l echec et le meilleur moyen d en prendre 40 ou 50. C est pas en accumulant les kgs de viande qu on gagnera a ce petit jeu on a vu l an dernier fe que xa a donne va falloir les deplacer.
Lors de la CdM 2023 on a rivalisé voir dominé car il y avait des kgs !
Il ne faut pas l'oublier !
De plus les AB ou même les Australiens on gagné avec aussi des gros packs et en révalisant !
Historiquement la France a réussi a battre les Bocks en ayant toujours un gros pack, 1958, 1964 ....
Je peux me permettre de dire cela,, car je suis "un ancien" qui a connu cette époque en particulier 64 (j'étais un jeune ado).
on aurait pu lui dire que Cros en 8 cˆetait pas une bonne idée non? Olivon fait une super entrée, si le choix est de placer guillard en 5 (je le prefere en 8) derrière le meilleur 8 dispo est olivon. on a aussi woki en 7 qui peut rentrer dans la cage. face au springboks le banc devrait avoir au moins 30minutes de jeu je pense.
Ollivon est rentré en 4 et je pense que contre les Bocks cela sera le cas, à moins de mettre Gabrillagues dans les finisseurs et Ollivon finisseurs en 3eme ligne.
Ou le coup de "bluf" Vili finisseur en 3eme ligne 1m87 112 kg origine Wallisienne, ca déménage quand même, et je me demande s'il n'est pas meilleur à ce poste, qu'au centre !
A un moment il faudra bien qu'il soit dans les 23, car depuis novembre il me semble pas qu'il était renvoyé au SF.
Un jour, un blessé.
A demain !
Guillard en 8 me paraît une bonne solution.
Aucun des 3eme ligne dans 42 ne possède le profil de Boudehent (en terme de puissance et dans la capacité d'avancer),, un Alldritt en forme oui, mais il n'est pas au top, il le dit lui même !
Peut etre Credoz que je ne connais pas trop, les palois pourraient, nous en dire plus, svp.
Staniforth titulaire en 5 qui sur le banc ?
Duguid ? De toute façon il n'y pas d'autre 5.