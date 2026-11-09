Boudehent forfait, Staniforth titulaire ? : une troisième ligne inédite pour le XV de France face aux Springboks ?

C’est une nouvelle indisponibilité dont le XV de France se serait assurément passé pour affronter les doubles champions du monde en titre.

Après le forfait attendu de Romain Ntamack, blessé face aux Fidji, Paul Boudehent doit lui aussi renoncer à participer au prochain match de la Nations Championship 2026.

Pour le remplacer, plusieurs options existent, mais cela nécessitera de réorganiser le paquet d’avants, secteur ô combien important face aux hommes de Rassie Erasmus.

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Capilla, Guillard, Ollivon ou Alldritt ?

Les choix paraissent de plus en plus restreints. Bien que la qualité de l’effectif soit toujours aussi importante, les absences commencent à peser lourd dans la balance.

Oscar Jégou, Paul Boudehent, Anthony Jelonch, Lenni Nouchi ou encore Marko Gazzotti sont tous blessés et manqueront donc le match face aux Springboks.

L’occasion pour certains de s’illustrer en troisième ligne face à ce qui se fait de mieux au monde. Face à l’Afrique du Sud, Fabien Galthié pourrait privilégier un repositionnement à l’aile de la troisième ligne de François Cros, pas vraiment en réussite avec le numéro 8 dans le dos contre les Fidji.

Cela laisserait le champ libre à deux profils, Grégory Alldritt et Mickaël Guillard. Le premier cité, réserviste face aux Fidjiens, pourrait occuper une place sur le banc des remplaçants, à moins d’être titulaire, un peu à la surprise générale puisqu’il n’a plus joué sous le maillot bleu depuis bientôt un an.

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Si Mickaël Guillard devait être le numéro 8 du XV de France, alors la réorganisation de la deuxième ligne pourrait sourire à Tom Staniforth, qui passerait en numéro 5.

Enfin, les options Charles Ollivon et Esteban Capilla sont plausibles, d’autant que les deux ont effectué des entrées remarquées lors de la 4e journée de la Nations Championship.

Quelle que soit l’option choisie par le sélectionneur Fabien Galthié, il y a de grandes chances de voir une troisième ligne inédite face aux champions du monde en titre, vendredi au Stade de France.

Merci Lyon ❤️ Le #XVdeFrance aura besoin de votre soutien vendredi prochain au Stade de France contre l’Afrique du Sud 🇫🇷🇿🇦 Vos places pour la 5ème journée du Nations Championship sont disponibles 🎫 https://t.co/JIF283Gw0r https://t.co/YRGVDryGnF — France Rugby (@FranceRugby) November 8, 2026

Peser face aux Springboks : l’impératif du paquet d’avants

Leur réputation n’étant plus à faire, les Springboks vont défier le XV de France avec un paquet d’avants toujours aussi robuste, où Siya Kolisi, l’ancien Racingman, est d’ailleurs le plus frêle parmi les titulaires (1m89 et 104 kg).

En ce sens, la piste Grégory Alldritt pourrait plaire au sélectionneur et permettrait de conserver Mickaël Guillard en deuxième ligne, chose qui, en l’absence d’Emmanuel Meafou, s’avérera très précieuse.

Lors de la dernière confrontation face aux hommes de Rassie Erasmus, Fabien Galthié avait aligné Jelonch, Boudehent et Guillard en troisième ligne, avant de faire entrer Oscar Jégou.

Bref, des choix qui semblent orientés vers une seule et même problématique : comment répondre à la puissance imposée par les Springboks ? Pour l’heure, personne ne semble avoir de réponse.