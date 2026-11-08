Buros sort sur civière, Laharrague et Du Plessis touchés, Bordeaux concède une défaite à Vannes qui se relance dans la course au maintien

Un vrai bon dimanche à 15h sur les rives de la Loire, et pour cause : Vannes l’emporte au mérite face à Bordeaux, double champion d’Europe en titre.

Pendant 80 minutes, Bordeaux s’est cassé les dents sur une rugueuse défense bretonne, poussée par près de 35 000 spectateurs au stade de la Beaujoire.

À Nantes, Yannick Bru a notamment perdu Romain Buros et Dan Du Plessis sur blessure et repart sans un point de son déplacement.

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Romain Buros sort sur civière face à Vannes

Le pouce dressé en guise de signe rassurant, Romain Buros, allongé sur la civière et sonné, semble avoir rapidement retrouvé ses esprits après un très gros choc avec son centre Dan Du Plessis, qui a lui aussi cédé sa place après s’être télescopé avec l’arrière bordelo-béglais. Une tuile, donc, pour l'arrière qui revenait après un mois d’absence.

Deux sorties « prématurées », qui s’ajoutent à celles de Joseph Laharrague, touché musculairement, et de Romain Gardrat, qui n’a pas répondu favorablement à son protocole commotion dans le premier acte.

L’infirmerie se garnit donc pour Bordeaux, qui compte déjà 9 joueurs aux soins, à 20 jours tout pile de la réception de Montpellier pour la 10e journée du Top 14.

Après avoir glané le point de bonus défensif sur la sirène, les Bordelais ont concédé un essai de très grande classe sur le renvoi et repartent bredouilles de Nantes.

ROMAIN BUROS SORT SUR BLESSURE APRÈS UN CHOC LORS D'UN DUEL AÉRIEN 🤕 Bon rétablissement, Romain 💪 #RCVUBB https://t.co/EOpqQYN9a7 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 8, 2026

Vannes porté par son public (et Iashagasvili)

Quelle ambiance à la Beaujoire pour cette deuxième (et dernière) rencontre délocalisée pour le pensionnaire de la Rabine ! 35 000 spectateurs complètement acquis à la cause du promu.

Et certains n’en demandaient pas tant pour s’illustrer : la recrue Iashagasvili tient enfin son match de référence dans l’élite, précieux en attaque, avançant à chacune de ses prises de balle.

Dans un tout autre registre, l’expérience d’Anthony Bouthier, couplée à celle des jeunes Robin Taccola et Inaia Tabuaovou, a fait beaucoup de mal aux Bordelais. Ben Stevenson s’est encore une fois distingué par son excellente appréciation des ballons hauts.

Par-dessus tout, les Vannetais semblaient en mission aujourd’hui, et rien n’aurait pu arrêter les charges des avants, pas même le double champion d’Europe, qui repart sans le moindre point. C’est la seule équipe à quitter Vannes sans avoir au moins décroché le bonus défensif.