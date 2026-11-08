"Il a un potentiel qui est immense", Sipili Falatea marque des points à droite de la mêlée du XV de France

Depuis que Uini Atonio a dû mettre un terme à sa carrière, le poste de pilier droit pose question chez les Bleus, la succession tardant à se dessiner.

Néanmoins, la prestation de Sipili Falatea samedi face aux Fidji a ravivé la flamme. Face aux Océaniens, il a signé une sortie complète : sérieux en mêlée et puissant dans le jeu courant. Il a même conclu son match par un essai.

Un amuse-bouche pour ceux qui attendent de le voir face aux Springboks, comme cela devrait être le cas vendredi prochain, lui qui part désormais avec une bonne avance au poste devant les autres piliers droits.

Le Tricolore Sipili Falatea scelle son avenir… et l’UBB gagne en stabilité

Le tant attendu droitier du XV de France ?

À chaque bonne sortie d’un pilier droit avec le XV de France, c’est l’émerveillement. Et forcément, Sipili Falatea, auteur d’une très belle copie face aux Fidji, n’a pas coupé à cela.

Mais cette fois, les raisons sont moins superficielles : le droitier bordelais, fraîchement prolongé, est un habitué des rassemblements avec les Bleus depuis plusieurs saisons. S’il n’endosse toujours pas le rôle qu’on lui prédestinait, c’est par manque de constance, lui qui a connu de nombreuses blessures liées, en partie, à une vie personnelle très mouvementée.

Pour autant, en ce début de saison, il a profité des forfaits de plusieurs droitiers de l’UBB pour démontrer sa robustesse, en enchaînant 7 week-ends consécutifs avec le numéro 3 dans le dos. Une chose qui n’était jamais arrivée dans sa carrière et qui est d’autant plus rare pour un joueur de première ligne. Ce facteur révèle donc que Sipili Falatea dispose de nouveaux standards de résistance, qui seront forcément très intéressants pour le XV de France à plus ou moins long terme.

Cette rencontre face aux Fidji présente ainsi un signe encourageant pour la première ligne du XV de France, qui a notamment chipé deux ballons aux Fidjiens en mêlée fermée. À l’issue de la partie, Maxime Lucu confiait sa joie pour le droitier bordelais aux 16 sélections.

"Franchement, c’est quelqu’un qui a vécu beaucoup de galères au club. Au quotidien, ça n’a pas été facile. Et pourtant, c’est quelqu’un qui ne parle pas de ses soucis, qui avance, qui a toujours le sourire, qui travaille. Et aujourd’hui, il est récompensé de tout le travail qu’il a pu réaliser. J’espère qu’il ne va pas s’arrêter là parce qu’il a un potentiel qui est immense."

Maxime Lucu (Figaro)

🇫🇷 France 17 - 3 Fidji 🇫🇯 Essai de Falatea ! Le match en direct sur TF1 et @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN https://t.co/CvzExPvQqT — TF1 (@TF1) November 7, 2026

Sipili Falatea en chiffre avec les Bleus

Falatea a livré une prestation aussi solide que généreuse face aux Fidji, et sur l’ensemble du Nations Championship 2026, le pilier bordelais cumule 71 minutes de jeu, dont 45 samedi soir.

Durant deux rencontres, il a porté le ballon à 11 reprises pour 9 mètres gagnés, dont 2 après contact, et battu 3 défenseurs.

En défense, il est irréprochable : 12 plaquages tentés, 12 réussis, soit une efficacité de 100 %, à raison d’un peu plus d’un plaquage toutes les six minutes. Il a même grappillé un ballon de récupération. Son jeu est resté propre, sans pénalité ni carton, et sa seule passe a trouvé preneur.