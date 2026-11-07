XV DE FRANCE. « Je l'ai payé physiquement » : ce que Kalvin Gourgues a changé pour durer au plus haut niveau

À 21 ans, Kalvin Gourgues découvre déjà l'envers du décor. Après une saison 2025-2026 qui l'a propulsé parmi les révélations du Top 14, le jeune centre du Stade Toulousain a connu une fin d'exercice plus compliquée physiquement. Une expérience dont il a tiré les leçons avant de s'offrir, ce samedi face aux Fidji à Lyon, sa première titularisation avec le XV de France. Et derrière cette ascension se cache un sacré travail effectué loin des terrains.

« La saison a été longue et je l'ai payé physiquement »

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Gourgues reconnaît avoir manqué de préparation pour supporter l'enchaînement des rencontres. Sa fraîcheur et ses performances s'en sont ressenties. Un constat assez lucide pour un garçon qui venait pourtant de décrocher son premier Bouclier de Brennus sur le terrain, après une saison à sept essais en 19 matchs de championnat.

Le Toulousain a donc revu sa copie durant l'intersaison. Même pendant ses courtes vacances, il a continué à s'entraîner, encouragé notamment par sa compagne. Mais son apprentissage dépasse largement le travail physique. Nutrition, soins, récupération : Gourgues a compris que sa progression dépendait aussi de ce qu'il faisait entre deux matchs. Une dimension parfois moins visible que ses accélérations balle en main, mais essentielle pour tenir la cadence.

Thomas Ramos comme exemple de longévité

Et pour apprendre à durer, difficile de trouver meilleur environnement que celui du Stade Toulousain. Le jeune trois-quarts explique notamment échanger régulièrement avec Thomas Ramos, dont il admire la constance et la capacité à répondre présent lors des grandes échéances. Un modèle précieux pour celui qui doit encore découvrir les exigences d'une saison complète au plus haut niveau.

Cette prise de conscience intervient aussi à un moment charnière de sa carrière. Après son éclosion, Gourgues sait désormais que ses adversaires le connaissent davantage. Ses prises d'intervalle et ses qualités de relance attirent forcément l'attention. Il lui faut donc continuer à enrichir sa palette, tout en conservant suffisamment de fraîcheur pour exploiter ses qualités physiques. Un autre défi, au-delà de la simple accumulation des minutes.

Face aux Fidji, l'occasion de franchir un cap

Après quatre apparitions internationales comme remplaçant, le Toulousain débutera cette fois au centre aux côtés de Yoram Moefana. Une association intéressante entre deux joueurs capables de faire avancer leur équipe dans la défense adverse. Gourgues souhaite d'ailleurs progresser dans sa capacité à perforer, une qualité qu'il apprécie particulièrement chez plusieurs de ses partenaires toulousains.

Face aux Fidji, dans un secteur où la concurrence française est particulièrement relevée, cette première titularisation constitue une belle occasion de se montrer. Mais pour Gourgues, le véritable enjeu se situe désormais dans la durée. Passer du statut de jeune talent capable d'un coup d'éclat à celui de joueur performant semaine après semaine. Une étape que même les plus doués doivent apprendre à franchir.