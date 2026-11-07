VIDEO. 12 essais et un scénario fou : comment Patrick Pellegrini a fait basculer ce match à 81 points en faveur des Tonga

Six essais de chaque côté, 81 points inscrits et un vainqueur départagé par cinq petites unités. Vendredi soir, la Roumanie et les Tonga ont offert un sacré spectacle à Bucarest, dans le cadre de la Nations Cup. Les visiteurs l'ont finalement emporté 43-38, au terme d'une rencontre particulièrement disputée. Et si les Tongiens ont réussi à s'en sortir, ils peuvent remercier leur ouvreur Patrick Pellegrini, décisif aussi bien dans l'animation offensive que face aux perches.

Car dans ce match où les deux équipes ont franchi six fois la ligne d'en-but, la différence s'est faite au pied. Pellegrini a inscrit 13 points, avec cinq transformations et une pénalité, contre quatre transformations réussies côté roumain. Mais l'international tongien de 28 ans a surtout pesé sur la défense adverse grâce à plusieurs coups de pied offensifs parfaitement sentis.

Trois essais construits grâce à son jeu au pied

Dès la 9e minute, après une percée du pilier Siegfried Fisi'ihoi, Pellegrini a trouvé un espace sur l'aile opposée grâce à une transversale millimétrée. Veikoso Poloniati en a profité pour inscrire le premier essai tongien. Une action qui illustre la capacité du numéro 10 à identifier les espaces délaissés par la défense, plutôt que de chercher systématiquement à attaquer ballon en main.

Même inspiration à la 20e minute. Après un ballon récupéré par John Tapueluelu, son coup de pied a permis à Anzelo Tuitavuki de ramener le danger dans les 22 mètres roumains. Quelques passes plus tard, Tapueluelu concluait l'offensive. Deux réalisations sur lesquelles RugbyPass souligne l'influence déterminante de l'ouvreur.

Un petit par-dessus qui fait très mal

Le plus bel exemple est peut-être arrivé juste après la pause. Sur une nouvelle séquence offensive, Pellegrini a déposé un petit coup de pied par-dessus la défense pour Tuitavuki, qui n'avait plus qu'à récupérer le ballon et à aplatir. Le quatrième essai des Tonga, synonyme de bonus offensif, et une nouvelle illustration de la complémentarité entre la vision du numéro 10 et la vitesse de ses partenaires.

Mais les Roumains n'ont jamais lâché. Menés 43-31 à dix minutes du terme, ils ont inscrit leur sixième essai par Gheorghe Gajion en toute fin de rencontre. Sa transformation a ramené les locaux à cinq points, sans toutefois leur permettre de renverser le résultat. Un succès qui constitue la première victoire des Tonga à Bucarest depuis 2017, selon World Rugby.

Un ouvreur à suivre du côté des Highlanders

Passé par Coventry en deuxième division anglaise puis par Moana Pasifika, Pellegrini poursuivra sa carrière aux Highlanders en 2027, avec lesquels il s'est engagé pour deux saisons. Sa prestation face à la Roumanie rappelle combien un ouvreur capable d'alterner jeu à la main et jeu au pied offensif peut peser sur une rencontre. Avec six essais inscrits partout, la précision des coups de pied tongiens aura finalement eu le dernier mot.