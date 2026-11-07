250 joueurs absents, 25 % des effectifs blessés : derrière le doublon, le Top 14 confronté à une inquiétante accumulation de blessures

La neuvième journée de Top 14 pourrait bien être celle de tous les records en matière d'absences. Selon les chiffres rapportés par RugbyPass, environ 250 joueurs manqueront à l'appel ce week-end. Entre les internationaux mobilisés et les infirmeries qui débordent, les entraîneurs doivent composer avec des effectifs particulièrement amoindris.

Un joueur sur quatre à l'infirmerie !

Le chiffre le plus préoccupant concerne finalement les blessures. D'après un décompte publié par Midi Olympique, 148 joueurs seraient actuellement indisponibles pour raisons médicales, soit environ un quart des effectifs selon La Montagne. Huit clubs sur quatorze comptent plus de dix blessés. Un bilan impressionnant après seulement huit journées de championnat.

À ces 148 pensionnaires de l'infirmerie s'ajoutent 102 internationaux retenus par leurs sélections. Au total, c'est donc environ la moitié des joueurs professionnels du championnat, hors contrats espoirs, qui se retrouve indisponible. Et encore, ce décompte évolutif ne comprend pas les quelques suspendus. Une situation qui interroge forcément sur l'usure des organismes après un premier bloc particulièrement exigeant.

Toulouse, Pau et Clermont particulièrement touchés

Habituellement habitué à payer un lourd tribut aux fenêtres internationales, Toulouse n'est cette fois pas seul dans la galère. Les Rouge et Noir doivent notamment se passer de douze internationaux. En face, Clermont compte 19 absents, dont onze blessés et huit sélectionnés. La rencontre entre les deux formations promet donc un drôle de bras de fer, avec des équipes profondément remaniées.

TOP 14. Près de 40 absents, des Espoirs : des compositions inédites avec les moyens du bord pour Toulouse et Clermont

Même constat du côté de Pau, qui déplore 23 absences pour recevoir Perpignan. La Rochelle, Lyon ou encore le Racing 92 doivent également composer avec de nombreuses défections. Chez les Franciliens, Patrice Collazo a notamment choisi de titulariser le jeune Noham Valeu, né en 2008, au centre face à Castres. Une belle opportunité pour le joueur, révélatrice des ajustements imposés aux staffs.

Un championnat à deux vitesses ?

Car tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Castres, Montpellier ou encore Vannes perdent relativement peu d'internationaux par rapport à certains concurrents. Le promu breton pourrait notamment profiter des nombreuses absences bordelaises pour tenter un coup dimanche à Nantes. À l'inverse, les équipes fortement représentées en sélection doivent puiser dans leurs réserves et solliciter davantage leurs jeunes.

La situation devrait partiellement s'améliorer lors de la reprise du championnat, le 28 novembre. Selon Midi Olympique, 29 internationaux supplémentaires seront alors disponibles, leurs sélections ayant terminé leur fenêtre internationale. Reste la question des blessés. Leur retour dépendra des différentes durées d'indisponibilité. Et avec près de 150 joueurs déjà sur le flanc, la pause internationale ne suffira pas nécessairement à vider les infirmeries.