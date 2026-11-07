PRO D2. « On aurait dû se respecter » : Montauban prend 60 points et ses cadres tirent la sonnette d'alarme

Il y a des déplacements dont on aimerait effacer jusqu'au souvenir. Celui de Montauban à Aurillac, vendredi soir, appartient à cette catégorie. Battus 60 à 8, les Sapiacains ont encaissé huit essais et quitté le Cantal avec quelques certitudes sérieusement ébranlées. Après la rencontre, Sébastien Tillous-Borde n'a pas cherché à masquer sa déception. Dans La Dépêche, le manager a notamment lâché : « On aurait dû se respecter. » Une formule qui traduit l'ampleur de la désillusion.

Deux cartons et une deuxième période cauchemardesque

Tout avait pourtant commencé à se compliquer bien avant la pause. Vaiolini Ekuasi recevait un carton jaune dès la 12e minute, suivi d'un rouge pour Tyrone Viiga quatre minutes plus tard. Réduits temporairement à treize, les Montalbanais parvenaient néanmoins à rester dans le match. À la mi-temps, le tableau affichait 18-8. Mais au retour des vestiaires, les Tarn-et-Garonnais ont complètement sombré, encaissant 42 points sans en inscrire un seul.

Un problème qui dépasse les cartons

Malgré 52 % de possession, Montauban a concédé 14 pénalités contre seulement quatre à Aurillac. Les hommes de Tillous-Borde ont eu des ballons à jouer, mais les erreurs techniques et l'indiscipline ont ruiné leurs possibilités de réagir. De quoi relativiser l'explication d'une déroute uniquement provoquée par l'infériorité numérique.

Et Maxime Espeut ne s'y trompe pas. Le centre montalbanais estime que le problème dépasse largement le résultat. Il pointe notamment les essais concédés en contre dans les vingt dernières minutes, lorsque son équipe s'est exposée pour tenter de revenir. Un scénario qui interroge sur la capacité des Sapiacains à conserver leur organisation lorsqu'ils sont menés.

Le mal des déplacements persiste à Sapiac

Car cette correction vient aussi confirmer une difficulté déjà identifiée par les joueurs : les prestations loin de leurs bases. Espeut reconnaît que Montauban peine régulièrement à l'extérieur et déplore une indiscipline récurrente, y compris à domicile. Un constat préoccupant pour une formation qui ambitionne de rester dans la course aux phases finales.

Avec cette défaite, l'USM laisse Aurillac lui passer devant au classement. La semaine de repos arrive donc à point nommé pour tenter de remettre de l'ordre dans la maison sapiacaine. Mais après avoir encaissé 60 points, les Montalbanais auront davantage à corriger qu'une simple mauvaise soirée.